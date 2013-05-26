Κωνικό σχέδιο από ελαφρύ πολυπροπυλένιο για παροχή καθαρού ήχου

Στο εσωτερικό του ηχείου, ένα διάφραγμα είναι τοποθετημένο πάνω από ένα πηνίο φωνής και παράγει μια κυματομορφή σήματος μόλις γίνει λήψη ενός σήματος εισόδου, μετατρέποντας την κυματομορφή του σήματος σε μια ηχητική κυματομορφή. Το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα ελαφρύτερα πλαστικά που έχουν δημιουργηθεί και είναι ένα υπέροχο υλικό για διαφράγματα ηχείων λόγω του βάρους του, της μεγάλης αντοχής, της σκληρότητας και της ανοχής του σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κώνοι από πολυπροπυλένιο αποδίδουν μουσική υψηλής ποιότητας αντιδρώντας ακόμη και στο ασθενέστερο ηχητικό σήμα, ώστε να παράγουν καθαρό, ζωντανό ήχο.