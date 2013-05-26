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Μη διαθέσιμο πλέον
CSP515/00
Το φορητό σας music theater
Ζήστε μοναδικές ακουστικές εμπειρίες με τα στερεοφωνικά ηχεία αυτοκινήτου CSP515 της Philips. Αυτά τα ηχεία 13 εκ. και 2 δρόμων έχουν μέγιστη ισχύ στα 180 W και διαθέτουν κωνικό σχέδιο από ελαφρύ πολυπροπυλένιο με μαλακό θολοειδές τουίτερ PEI, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες ενός καθαρού ήχου.
12,7 εκ. (5")
2 δρόμων
Μέγιστη ισχύς 180 W
Στο εσωτερικό του ηχείου, ένα διάφραγμα είναι τοποθετημένο πάνω από ένα πηνίο φωνής και παράγει μια κυματομορφή σήματος μόλις γίνει λήψη ενός σήματος εισόδου, μετατρέποντας την κυματομορφή του σήματος σε μια ηχητική κυματομορφή. Το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα ελαφρύτερα πλαστικά που έχουν δημιουργηθεί και είναι ένα υπέροχο υλικό για διαφράγματα ηχείων λόγω του βάρους του, της μεγάλης αντοχής, της σκληρότητας και της ανοχής του σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κώνοι από πολυπροπυλένιο αποδίδουν μουσική υψηλής ποιότητας αντιδρώντας ακόμη και στο ασθενέστερο ηχητικό σήμα, ώστε να παράγουν καθαρό, ζωντανό ήχο.
Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ύφασμα συνδέει το διάφραγμα του γούφερ στο πλαίσιο του ηχείου για να σχηματιστεί ένα σύστημα Surround. Όταν ένα ηχητικό σήμα φτάσει στον κώνο που βρίσκεται στο εσωτερικό του γούφερ, η διάταξη Surround με το ύφασμα επαναφέρει τον κώνο στη θέση του ώστε να είναι έτοιμος για τη λήψη κάποιου άλλου ηχητικού σήματος. Με αυτόν τον τρόπο, το γούφερ μπορεί να συλλάβει οποιοδήποτε σήμα με ελάχιστη παραμόρφωση, παρέχοντάς σας καθαρό και ομαλό ήχο ανεξάρτητα από την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής.
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