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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο
Ακούστε μουσική από το iPhone/iPod, από CD ή από συσκευές USB, με το ηχοσύστημα αυτοκινήτου Philips. Εφοδιασμένο με MAX Sound, για να οδηγείτε συντροφιά με πανίσχυρα μπάσα.
Για iPod/iPhone
USB
CD
Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ, καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε τραγούδια και φακέλους, που είναι και το σύνηθες περιεχόμενο των συσκευών USB/SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις: πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν την απλή διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το τιμόνι.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mike49
25/10/2015
France
Vraiment un très bon autoradio !!
Philips c'est surpassé avec ce CEM 2250 y a juste je dirai pour la radio que ce n'est pas ça!! et en plus juste la FM car ne capte pas si bien que ça! Mais je dirai qu'à part cette petite lacune !! Le reste est vraiment super (la clé USB, la prise jack sur la façade pour un MP3 ou téléphone mobile et iphone et un très bon lecteur CD !! qui la je dirai ne saute pas!! car et la je pense pas être le seul à le dire ? beaucoup d'autres poste ? on la fâcheuse manie que leurs CD saute à tous bout de champ; dans des nids de poule sur la route!! ou tous simplement nos chères dos d'âne, et la vous m'avez compris je pense ?)Et surtout surtout la!! Un super son CANON !! Propulsé par un bouton MAX SOUND ou DBB!! et pas mal de réglage pour d'autres son ! tous simplement par présélection d'équaliser (pop,rock, techno, classic et j'en passe) J'en souhaitez un comme ça ? Et Philips la fait! Bravo!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture