ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

CarStudioΗχοσύστημα αυτοκινήτου

CEM2220BT/12

3.8

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο

Ακούστε μουσική από διάφορες πηγές ήχου στο αυτοκίνητο, με το Philips CEM2220BT. Μην χάνετε τις σημαντικές κλήσεις στο κινητό σας, με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®. Διαθέτει επίσης αντικλεπτική αποσπώμενη πρόσοψη, για πρόσθετη ασφάλεια.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Αποσπώμενη πρόσοψη, για αντικλεπτική προστασία

Αποσπώμενη πρόσοψη, για αντικλεπτική προστασία

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ, καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε τραγούδια και φακέλους, που είναι και το σύνηθες περιεχόμενο των συσκευών USB/SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις: πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν την απλή διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το τιμόνι.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους

Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους

Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.8

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

18/05/2015

España

España

Muy buena calidad precio.

Este producto posee unas características excelentes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

22/01/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

01/12/2013

España

España

Muy buena radio

Me acabo de.comprar la radio y he de decir que es excelente. Se escucha muy bien y estéticamente en una gozada con materiales de buena calidad. Por la noche la luz es muy bonita. Como puntos negativos destacaría quizás que el lector de cd es un poco lento leyendo y que el Bluetooth retransmite las conversaciones con el manos libres con un poco de retraso y se hace raro. Eso si, lleva micrófono incorporado por lo que os ahorrareis esa parte.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Car audio system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Car audio system

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.