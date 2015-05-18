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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο
Ακούστε μουσική από διάφορες πηγές ήχου στο αυτοκίνητο, με το Philips CEM2220BT. Μην χάνετε τις σημαντικές κλήσεις στο κινητό σας, με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®. Διαθέτει επίσης αντικλεπτική αποσπώμενη πρόσοψη, για πρόσθετη ασφάλεια.
Bluetooth
USB
CD
Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ, καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε τραγούδια και φακέλους, που είναι και το σύνηθες περιεχόμενο των συσκευών USB/SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις: πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν την απλή διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το τιμόνι.
Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.8
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
MauryG5
22/01/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
DavidSamber
01/12/2013
España
Muy buena radio
Me acabo de.comprar la radio y he de decir que es excelente. Se escucha muy bien y estéticamente en una gozada con materiales de buena calidad. Por la noche la luz es muy bonita. Como puntos negativos destacaría quizás que el lector de cd es un poco lento leyendo y que el Bluetooth retransmite las conversaciones con el manos libres con un poco de retraso y se hace raro. Eso si, lleva micrófono incorporado por lo que os ahorrareis esa parte.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Car audio system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CEM2220BT Car audio system