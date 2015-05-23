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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα βίντεο/ήχου αυτοκινήτου

CED1900BT/12

4

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανή μουσική με βίντεο στο αυτοκίνητο

Το Philips CED1900BT διαθέτει μια πλήρως έγχρωμη οθόνη 6,2", για να βλέπετε φωτογραφίες και βίντεο στο αυτοκίνητο. Μπορείτε επίσης να ακούτε μουσική και να βλέπετε ταινίες από διάφορες πηγές, ενώ δεν χάνετε καμία κλήση με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ζωντανή μουσική με βίντεο στο αυτοκίνητο

  • με οθόνη αφής 15,7 εκ. (6,2")

  • Bluetooth

Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής

Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής

Η hands-free λειτουργία μέσω Bluetooth σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας με ασφάλεια ενώ οδηγείτε, για να μην χάνετε καμία σημαντική κλήση. Με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®, μπορείτε επίσης να μεταδίδετε άνετα τα μουσικά σας αρχεία από το τηλέφωνο στο σύστημα ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

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Η αξιολογηση έγινε για CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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08/08/2013

France

France

excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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27/07/2013

France

France

CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

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Η αξιολογηση έγινε για CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.