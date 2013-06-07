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Μη διαθέσιμο πλέον

CarStudioΗχοσύστημα αυτοκινήτου

CE138/12

2.8

| (4) Κριτικές

Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο

Με το Philips CE138 μπορείτε να ακούτε μουσική από διάφορες πηγές (iPod/iPhone, USB και SDHC) στο αυτοκίνητό σας. Το σύστημα διαθέτει αντικλεπτική, αποσπώμενη πρόσοψη για ασφάλεια και αντικραδασμική προστασία για ομαλή ακρόαση στον δρόμο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο

  • Για iPod/iPhone

  • USB/SDHC

Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.

Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος

Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων, μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ, καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε τραγούδια και φακέλους, που είναι και το σύνηθες περιεχόμενο των συσκευών USB/SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις: πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν την απλή διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το τιμόνι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

4

Κριτικές

4

07/06/2013

España

España

Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.

Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.

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Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche

09/02/2014

France

France

bon son, mais ergonomie et logique tres moyens

Les moins : DBB et Sound Max inutiles Eclairage rouge trop fort de nuit (pas d’atténuation possible) et affichage blanc trop faible par temps ensoleillé ou clair. Grincement du cadre enjoliveur. Pb de matière. Très pénible. Pas de possibilité d’affichage défilant de toutes les infos. C’est soit dossier, soit morceau, soit titre, etc …. Et en plus dès que le morceau est terminé, ou que l’on touche ne serait ce qu’au volume, on repart sur l’affichage nominal, et il faut manipuler à nouveau pour avoir celui qu’on préfère. Tuner pas trop mal mais grosses variations de tonalité audibles en fonction de la qualité de réception, des cas où le tuner perd la station et commute sur une autre malgré un nom RDS différent. La gestion du « Shuffle » : A croire que Philips débute ! en « Shuffle all », lorsqu’on appuie sur la touche pour morceau suivant pour shunter un titre, au lieu de relancer une recherche aléatoire, comme n’importe quel autre système audio, on passe réellement au morceau suivant du même dossier … Vraiment nul. C’est le plus gros défaut pour mon utilisation. Les plus : Molette avec bord caoutchouc Le son (même si typage global un peu trop porté sur les basses) avec réglage « rock » La puissance correcte L’accès aux dossiers sur la clé USB Conclusion : Bien pour le son, très moyen pour l'ergonomie

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Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE138 Système audio pour voiture

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Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE138 Système audio pour voiture

22/08/2013

België

België

déçu car ne permet pas d'utiliser mon Ipod (avec DEEZER)

la fiche technique annonce que ce produit est compatible avec Ipod/Ipad mais ce n'est pas vrai car je n'arrive pas à éouter la musique à partir de l'application Deezer installée sur mon Ipod

Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE138 Système audio pour voiture

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