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Μη διαθέσιμο πλέον
CE132/12
Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο
Με το Philips CE132 μπορείτε να ακούτε μουσική από διάφορες πηγές (USB, SDHC και φορητές συσκευές MP3) στο αυτοκίνητό σας. Το σύστημα διαθέτει αντικλεπτική, αποσπώμενη πρόσοψη για ασφάλεια και αντικραδασμική προστασία για ομαλή ακρόαση στον δρόμο.
USB/SDHC
Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music Zone της Philips, ο οδηγός και οι συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο, ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο. Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις -"Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και "Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων, μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.
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2.1
από 5
9
Κριτικές
crack
29/03/2016
España
ningun problema a destacar
funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
jca67
20/06/2012
España
buena prestaciones
Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
dacupacruz
18/12/2015
España
compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD
Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche