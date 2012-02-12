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Μη διαθέσιμο πλέον
CAM300WH/00
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Αποτυπώστε βίντεο και φωτογραφίες Full HD μέσα σε μια στιγμή, με τη βιντεοκάμερα CAM300 ESee. Η οθόνη αφής 3" σάς προσφέρει διαισθητικό έλεγχο, ενώ οι δυνατότητες άμεσης επεξεργασίας και ταχείας αποτύπωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε αυτά που θέλετε αμέσως, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Διαδίκτυο.
Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.1
από 5
7
Κριτικές
Jamie225
12/02/2012
United Kingdom
Great Birthday Present
I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.
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Kingy62
01/06/2012
Nederland
Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig
Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.
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BartK
16/12/2011
Nederland
CAM300WH foto en
Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM300WH HD-camcorder