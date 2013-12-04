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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM300BL/00

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Αποτυπώστε βίντεο και φωτογραφίες Full HD μέσα σε μια στιγμή, με τη βιντεοκάμερα CAM300 ESee. Η οθόνη αφής 3" σάς προσφέρει διαισθητικό έλεγχο, ενώ οι δυνατότητες άμεσης επεξεργασίας και ταχείας αποτύπωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε αυτά που θέλετε αμέσως, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Διαδίκτυο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Έλεγχος μέσω οθόνης αφής

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Εγγραφή διπλής μορφής για full HD και φορμά κατάλληλα για αποστολή μέσω email

Εγγραφή διπλής μορφής για full HD και φορμά κατάλληλα για αποστολή μέσω email

Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα σάς απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.

Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σάς εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM300BL Videocámara de alta definición

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM300BL Videocámara de alta definición

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.