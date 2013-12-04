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Μη διαθέσιμο πλέον
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Αποτυπώστε βίντεο και φωτογραφίες Full HD μέσα σε μια στιγμή, με τη βιντεοκάμερα CAM300 ESee. Η οθόνη αφής 3" σάς προσφέρει διαισθητικό έλεγχο, ενώ οι δυνατότητες άμεσης επεξεργασίας και ταχείας αποτύπωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε αυτά που θέλετε αμέσως, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Διαδίκτυο.
Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα σάς απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.
Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σάς εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM300BL Videocámara de alta definición
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM300BL Videocámara de alta definición