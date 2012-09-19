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Μη διαθέσιμο πλέον
CAM295WH/00
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες με ανάλυση Full HD πανεύκολα, με τη βιντεοκάμερα CAM295 ESee. Η οθόνη αφής 3" προσφέρει εύκολο χειρισμό, ενώ οι δυνατότητες άμεσης επεξεργασίας και ταχείας αποτύπωσης σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε αυτά που θέλετε αμέσως, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Διαδίκτυο.
Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα σάς απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.
Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.
2.0
από 5
2
Κριτικές
lori
19/09/2012
United Kingdom
lovely camcorder apart one flaw
i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori
Η αξιολογηση έγινε για CAM295WH HD camcorder
Η αξιολογηση έγινε για CAM295WH HD camcorder
Jovany
02/12/2013
België
Ce produit possède de gros défauts
Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.
Η αξιολογηση έγινε για CAM295WH Caméra HD
Η αξιολογηση έγινε για CAM295WH Caméra HD