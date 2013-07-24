ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM200WH/00

3.6

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Οι αγαπημένες σας στιγμές σε τηλεόραση και ιστό με μία κίνηση...

Η Philips ESee CAM200 σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε βίντεο και φωτογραφίες με ευκολία, ενώ φέρνει το διαμοιρασμό σε ένα νέο επίπεδο απλότητας. Σύρετε τα αρχεία στην οθόνη αφής 3" και μοιραστείτε τις λήψεις σας στην τηλεόραση ή στο Διαδίκτυο - ασύρματα και στιγμιαία.

Δείτε όλα τα οφέλη

με το ενσωματωμένο Wi-Fi

Οι αγαπημένες σας στιγμές σε τηλεόραση και ιστό με μία κίνηση...

Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD

Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.6

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH Videocamera HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH Videocamera HD

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD-camcorder

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.