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Μη διαθέσιμο πλέον
Οι αγαπημένες σας στιγμές σε τηλεόραση και ιστό με μία κίνηση...
Η Philips ESee CAM200 σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε βίντεο και φωτογραφίες με ευκολία, ενώ φέρνει το διαμοιρασμό σε ένα νέο επίπεδο απλότητας. Σύρετε τα αρχεία στην οθόνη αφής 3" και μοιραστείτε τις λήψεις σας στην τηλεόραση ή στο Διαδίκτυο - ασύρματα και στιγμιαία.
Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.6
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH Videocamera HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH Videocamera HD
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200WH HD-camcorder