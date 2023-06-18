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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM200BL/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Οι αγαπημένες σας στιγμές σε τηλεόραση και ιστό με μία κίνηση...

Η Philips ESee CAM200 σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε βίντεο και φωτογραφίες με ευκολία, ενώ φέρνει το διαμοιρασμό σε ένα νέο επίπεδο απλότητας. Σύρετε τα αρχεία στην οθόνη αφής 3" και μοιραστείτε τις λήψεις σας στην τηλεόραση ή στο Διαδίκτυο - ασύρματα και στιγμιαία.

Δείτε όλα τα οφέλη

με το ενσωματωμένο Wi-Fi

Οι αγαπημένες σας στιγμές σε τηλεόραση και ιστό με μία κίνηση...

Go Live, για ασύρματη μετάδοση βίντεο στο Διαδίκτυο μέσω UStream

Go Live, για ασύρματη μετάδοση βίντεο στο Διαδίκτυο μέσω UStream

Μεταδώστε ζωντανά τα γεγονότα με τη βιντεοκάμερα Esee και μοιραστείτε όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi και να επιλέξετε το "Go Live". Αυτό που καταγράφετε στη βιντεοκάμερα θα αρχίσει στη συνέχεια να μεταδίδεται στη διαδικτυακή τοποθεσία UStream, απ' όπου θα μπορούν να το παρακολουθήσουν η οικογένεια και οι φίλοι σας, όπου κι αν βρίσκονται. Επιτρέψτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα να συμμετέχουν στις εμπειρίες σας και μοιραστείτε τις σημαντικότερες στιγμές τη στιγμή που συμβαίνουν.

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για μεγαλύτερης διάρκειας λήψεις

Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200BL HD camcorder

Ημερομηνία χρήσης 2022-12-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM200BL HD camcorder

Ημερομηνία χρήσης 2022-12-18

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.