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Μη διαθέσιμο πλέον
Οι αγαπημένες σας στιγμές σε τηλεόραση και ιστό με μία κίνηση...
Η Philips ESee CAM200 σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε βίντεο και φωτογραφίες με ευκολία, ενώ φέρνει το διαμοιρασμό σε ένα νέο επίπεδο απλότητας. Σύρετε τα αρχεία στην οθόνη αφής 3" και μοιραστείτε τις λήψεις σας στην τηλεόραση ή στο Διαδίκτυο - ασύρματα και στιγμιαία.
Μεταδώστε ζωντανά τα γεγονότα με τη βιντεοκάμερα Esee και μοιραστείτε όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi και να επιλέξετε το "Go Live". Αυτό που καταγράφετε στη βιντεοκάμερα θα αρχίσει στη συνέχεια να μεταδίδεται στη διαδικτυακή τοποθεσία UStream, απ' όπου θα μπορούν να το παρακολουθήσουν η οικογένεια και οι φίλοι σας, όπου κι αν βρίσκονται. Επιτρέψτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα να συμμετέχουν στις εμπειρίες σας και μοιραστείτε τις σημαντικότερες στιγμές τη στιγμή που συμβαίνουν.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200BL HD camcorder
Ημερομηνία χρήσης 2022-12-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM200BL HD camcorder
Ημερομηνία χρήσης 2022-12-18