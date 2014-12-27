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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM150RD/00

3.7

| (19) Κριτικές

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.

Δείτε όλα τα οφέλη

ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

19

Κριτικές

27/12/2014

België

België

heel handig en helder beeld

zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder

27/09/2012

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

klein maar fijn

Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder

20/08/2012

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

uitstekend product

Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.