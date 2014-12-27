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Μη διαθέσιμο πλέον
CAM150RD/00
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.
Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.
3.7
από 5
19
Κριτικές
miccon
27/12/2014
België
heel handig en helder beeld
zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...
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hans1745
27/09/2012
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
klein maar fijn
Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder
hansffm
20/08/2012
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150RD HD-camcorder