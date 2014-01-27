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        Μη διαθέσιμο πλέον

        Βιντεοκάμερα HD

        CAM150PK/00

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        Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.

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        ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι

        Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

        Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

        Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

        Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.

        Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για μεγαλύτερης διάρκειας λήψεις

        Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.