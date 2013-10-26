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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM150OR/00

4

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.

Δείτε όλα τα οφέλη

ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Γρήγορη αποτύπωση των καλύτερων σημείων του βίντεο

Γρήγορη αποτύπωση των καλύτερων σημείων του βίντεο

Φτιάξτε μια γρήγορη σύνοψη των βίντεο που έχετε δημιουργήσει, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ταχεία αποτύπωση εξάγει αυτόματα τα καλύτερα σημεία από τα πιο πρόσφατα βίντεο και τα τοποθετεί στη σειρά, ως σύνοψη των εγγραφών σας. Δείτε αμέσως το περιεχόμενο των βίντεο ή χρησιμοποιήστε τη σύνοψη απλώς για να θυμηθείτε τα βίντεό σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να επιλέξετε "Γρήγορη αποτύπωση" στη βιντεοκάμερα. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ζωντανέψετε τις αναμνήσεις σας!

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Κριτικές

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4.0

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder

19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR Caméra HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR Caméra HD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.