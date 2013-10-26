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Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.
Φτιάξτε μια γρήγορη σύνοψη των βίντεο που έχετε δημιουργήσει, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ταχεία αποτύπωση εξάγει αυτόματα τα καλύτερα σημεία από τα πιο πρόσφατα βίντεο και τα τοποθετεί στη σειρά, ως σύνοψη των εγγραφών σας. Δείτε αμέσως το περιεχόμενο των βίντεο ή χρησιμοποιήστε τη σύνοψη απλώς για να θυμηθείτε τα βίντεό σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να επιλέξετε "Γρήγορη αποτύπωση" στη βιντεοκάμερα. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ζωντανέψετε τις αναμνήσεις σας!
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4.0
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR HD camcorder
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR Caméra HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM150OR Caméra HD