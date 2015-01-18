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Μη διαθέσιμο πλέον
CAM150BU/00
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Ανθεκτική και αδιάβροχη, η βιντεοκάμερα ESee CAM150 είναι εξαιρετική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, ακόμη και στο νερό ή στο χιόνι. Η εξελιγμένη κατασκευή κατά των κραδασμών προσφέρει τα πιο ευκρινή βίντεο που τραβήξατε ποτέ, ενώ η εγγραφή διπλής μορφής παράγει HD αλλά και μορφές που μπορείτε να στείλετε μέσω email, για να μοιράζεστε τα πάντα εύκολα, κάθε στιγμή.
Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.
1.0
από 5
1
Κριτική
Mattijs
18/01/2015
Nederland
Slecht beeld kwaliteit, hoezo HD.
Drama product beeld slechter dan gemiddelde telefoon, grote teleurstelling. In de kast gelegd en nooit meer gebruikt. Philips onwaardig.
Η αξιολογηση έγινε για CAM150BU HD-camcorder
Η αξιολογηση έγινε για CAM150BU HD-camcorder