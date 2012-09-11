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Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.
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4.1
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder
pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder
musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL Caméra HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL Caméra HD