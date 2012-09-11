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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM110SL/00

4.1

| (7) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

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Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.

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Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Ενσωματωμένη μπαταρία για εύκολη επαναφόρτιση μέσω USB

Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Ανάλυση έως και 10 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

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Κριτικές

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4.1

από 5

7

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder

11/09/2012

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL HD-camcorder

15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL Caméra HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110SL Caméra HD

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.