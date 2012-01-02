2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.
Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σάς εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.5
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
02/01/2012
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder
Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder
StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-Camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-Camcorder