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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM110RD/00

4.5

| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

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Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.

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Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σάς εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

Άμεση επεξεργασία βίντεο για απλή επεξεργασία μέσω βιντεοκάμερας

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Κριτικές

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4.5

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

02/01/2012

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder

31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-camcorder

10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-Camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110RD HD-Camcorder

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.