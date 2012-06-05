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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM110BU/00

3.4

| (82) Κριτικές

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Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.

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Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σάς εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

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Κριτικές

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3.4

από 5

82

Κριτικές

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.