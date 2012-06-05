2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
CAM110BU/00
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.
Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σάς εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.4
από 5
82
Κριτικές
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder
rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder
brigadierdog
20/05/2012
Nederland
handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat
perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM110BU HD-camcorder