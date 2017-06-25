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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM110BL/00

4.2

| (9) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Δημιουργήστε υπέροχα βίντεο σε Full HD και τελειοποιήστε τα με την κορυφαία τεχνολογία της βιντεοκάμερας ESee κατά των κραδασμών. Η εγγραφή διπλής μορφής προσφέρει HD και μορφές κατάλληλες για αποστολή μέσω email, για να μεταφέρετε τα βίντεο στην τηλεόρασή σας έως και 4 φορές πιο γρήγορα.

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με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac

Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246442

Κριτικές

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4.2

από 5

9

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

25/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Know your photo requirements...

I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.

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Η αξιολογηση έγινε για CAM110BL HD camcorder

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Η αξιολογηση έγινε για CAM110BL HD camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'

Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!

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Η αξιολογηση έγινε για CAM110BL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BL HD-camcorder

19/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch camcordertje

Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.

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Η αξιολογηση έγινε για CAM110BL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM110BL HD-camcorder

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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