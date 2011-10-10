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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM102SL/00

3.4

| (19) Κριτικές

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας σε HD

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Λειτουργία με ένα πάτημα

Λειτουργία με ένα πάτημα

Μην χάσετε ακόμη μια μοναδική στιγμή. Με τη γρήγορη εκκίνηση της βιντεοκάμερας Philips, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη αμέσως. Χάρη σε αρκετά προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως η γρήγορη ταχύτητα επεξεργαστή και η αποκλειστική επεξεργασία σήματος, η βιντεοκάμερα Philips χρειάζεται μόλις δύο δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει. Τα κουμπιά είναι σχεδιασμένα με απλότητα, έτσι ώστε με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού να ξεκινάτε την κινηματογράφηση με υψηλή ευκρίνεια. Με τη βιντεοκάμερα Philips, είστε πάντοτε προετοιμασμένοι να απαθανατίσετε εκπληκτικά γεγονότα, χωρίς να χάνετε τίποτα.

Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube

Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

19

Κριτικές

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.

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Η αξιολογηση έγινε για CAM102SL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SL HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder

Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.

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Η αξιολογηση έγινε για CAM102SL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SL HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken

Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SL HD-camcorder

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.