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Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.
Τώρα μπορείτε πλέον να τραβήξετε όσο βίντεο θέλετε με την υποδοχή κάρτας micro SD της βιντεοκάμερας Philips. Μικρές στο μέγεθος, αλλά με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, οι κάρτες micro SD αποθηκεύουν με ασφάλεια όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας. Το μικροσκοπικό της μέγεθος σημαίνει ότι μπορείτε να την πάρετε μαζί σας χωρίς πρόσθετο φορτίο. Η υποδοχή κάρτας στη βιντεοκάμερα υποστηρίζει πρακτικά όλες τις κάρτες micro SD, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε τη μνήμη έως και 32 GB, δηλαδή 16 ώρες βίντεο HD. Συνεχίστε μόνο με ένα κλικ.
Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.
3.6
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB HD camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB HD camcorder
mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD
pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD