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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM102SB/00

3.6

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας σε HD

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Υποδοχή κάρτας microSD έως και 32 GB για βίντεο HD διάρκειας 16 ωρών

Υποδοχή κάρτας microSD έως και 32 GB για βίντεο HD διάρκειας 16 ωρών

Τώρα μπορείτε πλέον να τραβήξετε όσο βίντεο θέλετε με την υποδοχή κάρτας micro SD της βιντεοκάμερας Philips. Μικρές στο μέγεθος, αλλά με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, οι κάρτες micro SD αποθηκεύουν με ασφάλεια όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας. Το μικροσκοπικό της μέγεθος σημαίνει ότι μπορείτε να την πάρετε μαζί σας χωρίς πρόσθετο φορτίο. Η υποδοχή κάρτας στη βιντεοκάμερα υποστηρίζει πρακτικά όλες τις κάρτες micro SD, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε τη μνήμη έως και 32 GB, δηλαδή 16 ώρες βίντεο HD. Συνεχίστε μόνο με ένα κλικ.

Λογισμικό επεξεργασίας ταινιών για προσαρμοσμένα βίντεο

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD

Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.

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Κριτικές

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3.6

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB HD camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102SB Videocamera HD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.