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Μη διαθέσιμο πλέον
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.
Μην χάσετε ακόμη μια μοναδική στιγμή. Με τη γρήγορη εκκίνηση της βιντεοκάμερας Philips, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη αμέσως. Χάρη σε αρκετά προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως η γρήγορη ταχύτητα επεξεργαστή και η αποκλειστική επεξεργασία σήματος, η βιντεοκάμερα Philips χρειάζεται μόλις δύο δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει. Τα κουμπιά είναι σχεδιασμένα με απλότητα, έτσι ώστε με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού να ξεκινάτε την κινηματογράφηση με υψηλή ευκρίνεια. Με τη βιντεοκάμερα Philips, είστε πάντοτε προετοιμασμένοι να απαθανατίσετε εκπληκτικά γεγονότα, χωρίς να χάνετε τίποτα.
Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.
3.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102PK Videocamera HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102PK Videocamera HD
Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102PK HD-Camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102PK HD-Camcorder