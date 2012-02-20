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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.
Μερικές φορές, οι καλύτερες στιγμές της ζωής έρχονται όταν δεν τις περιμένετε. Τώρα με την προεγγραφή των 3 δευτερολέπτων, μπορείτε να απαθανατίσετε ακόμη περισσότερες στιγμές σε βίντεο, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Αν προεπιλέξετε την προεγγραφή 3 δευτερολέπτων, η βιντεοκάμερα θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή τρία δευτερόλεπτα πριν πατήσετε το κουμπί εγγραφής. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία συνεχούς προσωρινής μνήμης, δεν θα χάσετε ποτέ καμία λήψη.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.2
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder
biwifa
24/03/2012
Danmark
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-videokamera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-videokamera
14/01/2012
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder