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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM102BU/00

4.2

| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας σε HD

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Η προεγγραφή 3 δευτερολέπτων καταγράφει στιγμές που δεν περιμένετε

Η προεγγραφή 3 δευτερολέπτων καταγράφει στιγμές που δεν περιμένετε

Μερικές φορές, οι καλύτερες στιγμές της ζωής έρχονται όταν δεν τις περιμένετε. Τώρα με την προεγγραφή των 3 δευτερολέπτων, μπορείτε να απαθανατίσετε ακόμη περισσότερες στιγμές σε βίντεο, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Αν προεπιλέξετε την προεγγραφή 3 δευτερολέπτων, η βιντεοκάμερα θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή τρία δευτερόλεπτα πριν πατήσετε το κουμπί εγγραφής. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία συνεχούς προσωρινής μνήμης, δεν θα χάσετε ποτέ καμία λήψη.

Ανάλυση έως και 5 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Ανάλυση έως και 5 megapixel για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder

24/03/2012

Danmark

Danmark

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-videokamera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-videokamera

14/01/2012

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BU HD-camcorder

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.