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Μη διαθέσιμο πλέον
CAM102BL/00
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.
Τώρα μπορείτε πλέον να τραβήξετε όσο βίντεο θέλετε με την υποδοχή κάρτας micro SD της βιντεοκάμερας Philips. Μικρές στο μέγεθος, αλλά με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, οι κάρτες micro SD αποθηκεύουν με ασφάλεια όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας. Το μικροσκοπικό της μέγεθος σημαίνει ότι μπορείτε να την πάρετε μαζί σας χωρίς πρόσθετο φορτίο. Η υποδοχή κάρτας στη βιντεοκάμερα υποστηρίζει πρακτικά όλες τις κάρτες micro SD, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε τη μνήμη έως και 32 GB, δηλαδή 16 ώρες βίντεο HD. Συνεχίστε μόνο με ένα κλικ.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.4
από 5
16
Κριτικές
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL HD-camcorder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL HD-camcorder
gabi7
14/09/2012
España
Tremendamente práctico y fácil de usar
Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición