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Μη διαθέσιμο πλέον

Βιντεοκάμερα HD

CAM102BL/00

3.4

| (16) Κριτικές

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Η βιντεοκάμερα CAM102 ESee σας προσφέρει πεντακάθαρες αναμνήσεις, χάρη στην εγγραφή Full HD. Τραβήξτε βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού και μοιραστείτε τα αμέσως στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο. Χάρη στο ενσωματωμένο βύσμα USB, μπορείτε να τη συνδέετε εύκολα σε διάφορες συσκευές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας σε HD

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για μεγαλύτερης διάρκειας λήψεις

Λογισμικό επεξεργασίας ταινιών για προσαρμοσμένα βίντεο

Υποδοχή κάρτας microSD έως και 32 GB για βίντεο HD διάρκειας 16 ωρών

Υποδοχή κάρτας microSD έως και 32 GB για βίντεο HD διάρκειας 16 ωρών

Τώρα μπορείτε πλέον να τραβήξετε όσο βίντεο θέλετε με την υποδοχή κάρτας micro SD της βιντεοκάμερας Philips. Μικρές στο μέγεθος, αλλά με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, οι κάρτες micro SD αποθηκεύουν με ασφάλεια όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας. Το μικροσκοπικό της μέγεθος σημαίνει ότι μπορείτε να την πάρετε μαζί σας χωρίς πρόσθετο φορτίο. Η υποδοχή κάρτας στη βιντεοκάμερα υποστηρίζει πρακτικά όλες τις κάρτες micro SD, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε τη μνήμη έως και 32 GB, δηλαδή 16 ώρες βίντεο HD. Συνεχίστε μόνο με ένα κλικ.

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Κριτικές

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3.4

από 5

16

Κριτικές

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL HD-camcorder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL HD-camcorder

14/09/2012

España

España

Tremendamente práctico y fácil de usar

Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για CAM102BL Videocámara de alta definición

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.