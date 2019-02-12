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Μη διαθέσιμο πλέον
Απογειώστε τη μουσική σας
Ακούστε όλη την ψηφιακή μουσική στο smartphone σας μέσω Bluetooth, ή παίξτε MP3-CD και CD-R/W στο μικρό ηχοσύστημα Philips. Τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων προσφέρουν κορυφαία μπάσα, ενώ η μέγιστη έξοδος 70W αποδίδει πανίσχυρο ήχο.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
To Digital Sound Control σάς επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
Η θύρα USB δεν προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή μουσικής. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ισχύος USB επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της έξυπνης συσκευής σας με ρεύμα γρήγορης φόρτισης 2A, όταν το μουσικό σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.
Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2560 Mini-Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2560 Mini-Stereoanlage