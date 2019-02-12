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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

BTM2560/12

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απογειώστε τη μουσική σας

Ακούστε όλη την ψηφιακή μουσική στο smartphone σας μέσω Bluetooth, ή παίξτε MP3-CD και CD-R/W στο μικρό ηχοσύστημα Philips. Τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων προσφέρουν κορυφαία μπάσα, ενώ η μέγιστη έξοδος 70W αποδίδει πανίσχυρο ήχο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απογειώστε τη μουσική σας

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σάς επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση USB για την έξυπνη συσκευή

Γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση USB για την έξυπνη συσκευή

Η θύρα USB δεν προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή μουσικής. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ισχύος USB επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της έξυπνης συσκευής σας με ρεύμα γρήγορης φόρτισης 2A, όταν το μουσικό σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.

Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2560 Mini-Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2560 Mini-Stereoanlage

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.