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Μη διαθέσιμο πλέον
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Θύρα USB για φόρτιση
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer 3". Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί την τυπική μορφή συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.
3.9
από 5
29
Κριτικές
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system
Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system
Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Πλεονεκτήματα
Wide variety of modes
Μειονεκτήματα
Volume too quiet
Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system
Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system
joanramonb
21/01/2016
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Ideal
Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Microcadena
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Microcadena