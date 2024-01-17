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  • Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική
  • Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

BTM2310/12

3.9
| (29) Κριτικές
Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική
Ακούστε μουσική στο smartphone σας, μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω Bluetooth και παίξτε MP3-CD σ' αυτό το μικρό και ολοκληρωμένο ηχοσύστημα της Philips. Φορτίστε όλες τις έξυπνες συσκευές σας, από smartphone μέχρι tablet, με την ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Θύρα USB για φόρτιση

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Μέγιστη ισχύς εξόδου 15 W

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer 3". Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί την τυπική μορφή συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

29

Κριτικές

2

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system

Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Πλεονεκτήματα

Wide variety of modes

Μειονεκτήματα

Volume too quiet

Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system

Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Micro music system

21/01/2016

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Ideal

Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Microcadena

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2310 Microcadena

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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