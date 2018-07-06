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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

BTM2056/12

3.9

| (14) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Η φορητή σας μουσική παίζει και στο σπίτι. Αυτό το μουσικό μικροσύστημα της Philips διαθέτει USB Direct και MP3 Link. Ακόμη και με ασύρματη μετάδοση μέσω Bluetooth, αυτό το ηχοσύστημα σας προσφέρει μια πανεύκολη μουσική εμπειρία.

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Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • Bluetooth

Μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι που προσδίδει στυλ και κομψότητα

Μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι που προσδίδει στυλ και κομψότητα

Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.

Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

14

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.