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Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Η φορητή σας μουσική παίζει και στο σπίτι. Αυτό το μουσικό μικροσύστημα της Philips διαθέτει USB Direct και MP3 Link. Ακόμη και με ασύρματη μετάδοση μέσω Bluetooth, αυτό το ηχοσύστημα σας προσφέρει μια πανεύκολη μουσική εμπειρία.
Bluetooth
Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.
Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
3.9
από 5
14
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne
lede
12/07/2013
France
Επαληθευμένος αγοραστής
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne
Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTM2056 Microchaîne