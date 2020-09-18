2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
BTB4800/12
Ρετρό εμφάνιση. Σύγχρονος ήχος.
Αυτό το εντυπωσιακό ηχοσύστημα μικρών διαστάσεων συνδυάζει ρετρό στυλ και μοντέρνα απόδοση. Το κλασικό ξύλινο περίβλημα, ο διακόπτης έντασης από σαγρέ αλουμίνιο και η γυαλιστερή οθόνη προσφέρουν ένα σύστημα ψυχαγωγίας υψηλής αισθητικής. Χαλαρώστε, απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική και κερδίστε τις εντυπώσεις.
Bluetooth®
DAB+
Αυτό το κομψό ενσωματωμένο ηχοσύστημα μικρών διαστάσεων σας επιτρέπει να μεταδίδετε σε ροή τις λίστες αναπαραγωγής σας και πολλά άλλα. Ακούστε ξανά κλασικά κομμάτια από τη συλλογή των CD σας με ένα CD player που παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής MP3-CD αλλά και CD που έχετε εγγράψει. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB+ ή FM.
3.4
από 5
11
Κριτικές
Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Πλεονεκτήματα
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Μειονεκτήματα
Keine!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB4800 Mini-Stereoanlage
Ημερομηνία χρήσης 2019-08-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB4800 Mini-Stereoanlage
Ημερομηνία χρήσης 2019-08-18
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB4800 Micromuzieksysteem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB4800 Micromuzieksysteem
Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB4800 Micromuzieksysteem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB4800 Micromuzieksysteem