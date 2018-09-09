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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

BTB2670/12

4.5

| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Στερεοφωνικός ήχος Hi-Fi που ταιριάζει στο σπίτι σας

Ακούστε μουσική στο smartphone σας, μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω Bluetooth και παίξτε MP3-CD σ' αυτό το μικρό και ολοκληρωμένο ηχοσύστημα της Philips. Συντονιστείτε στις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές με τις λειτουργίες DAB+ και FM.

Δείτε όλα τα οφέλη

Στερεοφωνικός ήχος Hi-Fi που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • Bluetooth

  • με MULTIPAIR

  • DAB+

Λειτουργία αναμονής Bluetooth πάντα ενεργοποιημένη για εύκολη επανασύνδεση

Λειτουργία αναμονής Bluetooth πάντα ενεργοποιημένη για εύκολη επανασύνδεση

Αφού η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί μία φορά, το μουσικό σύστημα της Philips μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αναμονής μέσω της λειτουργίας Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας. Αυτό θα ενεργοποιήσει επίσης την πηγή Bluetooth, για γρήγορη και εύκολη μετάδοση μουσικής ανά πάσα στιγμή.

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle. Το συμπαγές σύστημα χωρά σε κάθε δωμάτιο χάρη στον κομψό σχεδιασμό και στο μέγεθός του.

Γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση USB για την έξυπνη συσκευή

Γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση USB για την έξυπνη συσκευή

Η θύρα USB δεν προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή μουσικής. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ισχύος USB επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της έξυπνης συσκευής σας με ρεύμα γρήγορης φόρτισης 2A, όταν το μουσικό σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2670 Mikromusiksystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2670 Mikromusiksystem

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2670 Mini-Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2670 Mini-Stereoanlage

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

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Η αξιολογηση έγινε για BTB2670 Microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2670 Microchaîne

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.