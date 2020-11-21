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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

BTB2570/12

4.2

| (6) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ακόμα μεγαλύτερη ένταση στη μουσική σας

Ανακαλύψτε ξανά τα άλμπουμ που αγαπήσατε. Αυτό το κομψό ηχοσύστημα μικρών διαστάσεων προσφέρει πλούσιο ήχο 70 W για να απολαμβάνετε τα πάντα, από τα κλασικά CD σας έως την πιο πρόσφατη λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε. Τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τον ήχο στους βαθύτερους και χαμηλούς τόνους.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακόμα μεγαλύτερη ένταση στη μουσική σας

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Μέγιστη ισχύς εξόδου 70 W

USB. Άμεση σύνδεση συσκευών μουσικής

Ηχεία με ανάκλαση μπάσων 2 δρόμων. Πλούσιοι και δυναμικοί χαμηλοί τόνοι

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

6

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Πλεονεκτήματα

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Μειονεκτήματα

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mikromusiksystem

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-21

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mikromusiksystem

Ημερομηνία χρήσης 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Πλεονεκτήματα

Gute Bedienung

Μειονεκτήματα

Keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-07

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.