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Μη διαθέσιμο πλέον
Ακόμα μεγαλύτερη ένταση στη μουσική σας
Ανακαλύψτε ξανά τα άλμπουμ που αγαπήσατε. Αυτό το κομψό ηχοσύστημα μικρών διαστάσεων προσφέρει πλούσιο ήχο 70 W για να απολαμβάνετε τα πάντα, από τα κλασικά CD σας έως την πιο πρόσφατη λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε. Τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τον ήχο στους βαθύτερους και χαμηλούς τόνους.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Πλεονεκτήματα
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Μειονεκτήματα
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mikromusiksystem
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-21
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mikromusiksystem
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Πλεονεκτήματα
Gute Bedienung
Μειονεκτήματα
Keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-07