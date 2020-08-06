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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

BTB2515/12

3.6

| (10) Κριτικές

Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους

Ακούστε λίστες αναπαραγωγής και podcast με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Ανακαλύψτε ξανά τη συλλογή των CD σας. Συνδέστε σχεδόν κάθε πηγή χρησιμοποιώντας την είσοδο ήχου ή την υποδοχή USB. Αυτό το κλασικό ηχοσύστημα έχει όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό περίβλημα μικρών διαστάσεων.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Έως 15W

Ηχεία με ανάκλαση μπάσων 2 δρόμων. Πιο πλούσιοι χαμηλοί τόνοι

Διαστάσεις κύριας μονάδας: 220 x 104 x 242 χιλ.

Διαστάσεις ηχείου: 150 x 238 x 125 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.6

από 5

10

Κριτικές

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Πλεονεκτήματα

Ontvangst dab+

Μειονεκτήματα

Muziek kwaliteit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Πλεονεκτήματα

prachtig geluid, bas mooi diep,

Μειονεκτήματα

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem

Ημερομηνία χρήσης 2019-09-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem

Ημερομηνία χρήσης 2019-09-01

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.