2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
BTB2515/12
Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
Ακούστε λίστες αναπαραγωγής και podcast με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Ανακαλύψτε ξανά τη συλλογή των CD σας. Συνδέστε σχεδόν κάθε πηγή χρησιμοποιώντας την είσοδο ήχου ή την υποδοχή USB. Αυτό το κλασικό ηχοσύστημα έχει όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό περίβλημα μικρών διαστάσεων.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Έως 15W
3.6
από 5
10
Κριτικές
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Πλεονεκτήματα
Ontvangst dab+
Μειονεκτήματα
Muziek kwaliteit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-06
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Πλεονεκτήματα
prachtig geluid, bas mooi diep,
Μειονεκτήματα
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem
Ημερομηνία χρήσης 2019-09-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BTB2515 Micromuzieksysteem
Ημερομηνία χρήσης 2019-09-01