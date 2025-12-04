2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία SteelPrecision
Αισθητήρας PowerAdapt
Ένδειξη μπαταρίας 3 επιπέδων
Το τρίμερ για τα γένια Philips 9000 Prestige διαθέτει την ολοκαίνουργια τεχνολογία SteelPrecision, η οποία αποτελείται από μια ενσωματωμένη μεταλλική χτένα και διαθέτει ισχυρό στοιχείο κοπής. Αυτό το σύστημα δεν λυγίζει όπως οι πλαστικές χτένες, ανεξάρτητα από την πίεση, για να σας εξασφαλίζει τα πιο ομοιόμορφα και ακριβή αποτελέσματα τριμαρίσματος*.
Αποκτήστε το πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα από το τριμάρισμα. Αυτό το τρίμερ για γένια για άνδρες ακολουθεί πάντα το περίγραμμα του προσώπου σας, με επικάλυψη κατά της τριβής που του επιτρέπει να γλιστρά εύκολα και άνετα πάνω στο δέρμα σας.
Οι μεταλλικές λεπίδες μας παραμένουν κοφτερές για πάντα. Και χάρη στην ειδική γεωμετρία των λεπίδων, το τρίμερ για γένια 9000 Prestige κόβει ακόμα και τις πιο χοντρές τρίχες χωρίς να τις τραβάει.
4.4
από 5
399
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
James PJ
04/12/2025
United Kingdom
The best beard trimmer on the market
I purchased this beard trimmer for myself about 18 months ago. I have a short beard, 2-3mm and with the metal beard trimmer this has the best product I have used. It cuts perfectly, the incremental depth of cuts are perfect as is the long battery charge. Would definitely recommend this product for short beards and would certainly buy again if necessary.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb
Bigus Dicus
27/12/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very good
My partner is very happy with this great close shave
Πλεονεκτήματα
Quiet, quick charge time, amount of settings
Μειονεκτήματα
Only does beard
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb
smukman
06/01/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Delighted with the trimmer
Very happy with this trimmer. Easy to use with simple cut length adjustment.
Πλεονεκτήματα
Ease of cut length adjustment
Μειονεκτήματα
Not so good with fine trims which require narrow blade. I have kept my old trimmer to manage this.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb
Βάσει αντικειμενικής δοκιμής ομοιομορφίας με κοντινές εικόνες στην κατηγορία τιμών του, που πραγματοποιήθηκε από τρίτο φορέα