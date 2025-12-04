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  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
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  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
  • Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια

Μη διαθέσιμο πλέον

Beard trimmer 9000 PrestigeΤρίμερ για γένια

BT9810/15

4.4
| (399) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια
Το Philips BT9000 Prestige προσφέρει απαράμιλλη ακρίβεια, χάρη στην ενσωματωμένη μεταλλική χτένα, για ομοιόμορφο τριμάρισμα ανεξάρτητα από την πίεση που ασκείται.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η καλύτερη μηχανή της Philips

Απόλυτη ακρίβεια για τέλεια γένια

  • Τεχνολογία SteelPrecision

  • Αισθητήρας PowerAdapt

  • Ένδειξη μπαταρίας 3 επιπέδων

Απόλυτη ακρίβεια και ομοιόμορφα αποτελέσματα

Απόλυτη ακρίβεια και ομοιόμορφα αποτελέσματα

Το τρίμερ για τα γένια Philips 9000 Prestige διαθέτει την ολοκαίνουργια τεχνολογία SteelPrecision, η οποία αποτελείται από μια ενσωματωμένη μεταλλική χτένα και διαθέτει ισχυρό στοιχείο κοπής. Αυτό το σύστημα δεν λυγίζει όπως οι πλαστικές χτένες, ανεξάρτητα από την πίεση, για να σας εξασφαλίζει τα πιο ομοιόμορφα και ακριβή αποτελέσματα τριμαρίσματος*.

Γλιστράει στο δέρμα για λείο τριμάρισμα

Γλιστράει στο δέρμα για λείο τριμάρισμα

Αποκτήστε το πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα από το τριμάρισμα. Αυτό το τρίμερ για γένια για άνδρες ακολουθεί πάντα το περίγραμμα του προσώπου σας, με επικάλυψη κατά της τριβής που του επιτρέπει να γλιστρά εύκολα και άνετα πάνω στο δέρμα σας.

Οι κοφτερές μεταλλικές λεπίδες κόβουν με ακρίβεια χωρίς να τραβούν

Οι κοφτερές μεταλλικές λεπίδες κόβουν με ακρίβεια χωρίς να τραβούν

Οι μεταλλικές λεπίδες μας παραμένουν κοφτερές για πάντα. Και χάρη στην ειδική γεωμετρία των λεπίδων, το τρίμερ για γένια 9000 Prestige κόβει ακόμα και τις πιο χοντρές τρίχες χωρίς να τις τραβάει.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

399

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

The best beard trimmer on the market

I purchased this beard trimmer for myself about 18 months ago. I have a short beard, 2-3mm and with the metal beard trimmer this has the best product I have used. It cuts perfectly, the incremental depth of cuts are perfect as is the long battery charge. Would definitely recommend this product for short beards and would certainly buy again if necessary.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb

27/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very good

My partner is very happy with this great close shave

Πλεονεκτήματα

Quiet, quick charge time, amount of settings

Μειονεκτήματα

Only does beard

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb

06/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Delighted with the trimmer

Very happy with this trimmer. Easy to use with simple cut length adjustment.

Πλεονεκτήματα

Ease of cut length adjustment

Μειονεκτήματα

Not so good with fine trims which require narrow blade. I have kept my old trimmer to manage this.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Beardtrimmer 9000 Prestige BT9810 Precision beard trimmer with built-in metal comb

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Βάσει αντικειμενικής δοκιμής ομοιομορφίας με κοντινές εικόνες στην κατηγορία τιμών του, που πραγματοποιήθηκε από τρίτο φορέα