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  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
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Μη διαθέσιμο πλέον

Beardtrimmer series 9000Αδιάβροχο τρίμερ για γένια

BT9290/32

4

| (162) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απόλυτη ακρίβεια

Απολαύστε κορυφαίο έλεγχο με τον αποκλειστικό οδηγό λέιζερ, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε συμμετρικές γραμμές με ακρίβεια.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το μόνο τρίμερ για τα γένια με οδηγό λέιζερ

Απόλυτη ακρίβεια

  • Ρυθμίσεις ακριβείας 0,2 χιλ.

  • Μεταλλικό τρίμερ δύο όψεων

  • 60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Με οδηγό λέιζερ

Χρησιμοποιήστε το μοναδικό οδηγό λέιζερ για ένα ακριβές, συμμετρικό αποτέλεσμα

Χρησιμοποιήστε το μοναδικό οδηγό λέιζερ για ένα ακριβές, συμμετρικό αποτέλεσμα

Το μοναδικό σύστημα του οδηγού λέιζερ σάς δείχνει με μια φωτεινή γραμμή το σχήμα που θέλετε να δώσετε, πριν ξεκινήσετε το τριμάρισμα. Δείχνει πού ακριβώς θα κοπούν οι τρίχες, για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε κάθε φορά.

Ο δακτύλιος ζουμ κλειδώνει στην επιθυμητή ρύθμιση μήκους

Ο δακτύλιος ζουμ κλειδώνει στην επιθυμητή ρύθμιση μήκους

Για να επιλέξετε μήκος τριμαρίσματος, γυρίστε απλώς τη ρυθμιστική ροδέλα που βρίσκεται στη λαβή, μέχρι να εμφανιστεί το μήκος που θέλετε. Τότε, το μήκος αυτό θα κλειδώσει, προσφέροντάς σας ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβείας.

Τρίμερ δύο όψεων, 32 χιλ. και 15 χιλ., για τέλειες λεπτομέρειες

Τρίμερ δύο όψεων, 32 χιλ. και 15 χιλ., για τέλειες λεπτομέρειες

Αφαιρώντας τη ρυθμιζόμενη χτένα, θα δείτε ένα τρίμερ ακριβείας δύο όψεων. Στη μία όψη υπάρχει ένα τρίμερ υψηλών επιδόσεων 32 χιλ. και στην άλλη όψη ένα πλατύ τρίμερ ακριβείας 15 χιλ., το οποίο είναι ιδανικό για τις μικρές περιοχές κάτω από τη μύτη ή γύρω από το στόμα. Είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει βαθύ ξύρισμα και, ταυτόχρονα, να προστατεύει την επιδερμίδα σας. Χάρη στο μικρό μέγεθος και την κλίση που διαθέτει, μπορείτε να βλέπετε τις κινήσεις σας, όταν σχηματίζετε λεπτές γραμμές ή περιποιείστε μικρές περιοχές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

162

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Prefect beardtrimmer

This beardtrimmer is perfect for the use I wanted.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

21/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great Product Overall

Great Product Overall. I would recommend this to all.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

22/11/2019

Italia

Italia

Primo al mondo

È sicuramente il miglior regolabarba al mondo, Usato senza pettine/inserto riesce a regolare fino a 1/5 di millimetro, che equivale a barba di 1 giorno. Fa incredibilmente bene il lavoro per cui è stato progettato.Ricordare però di oleare le lame ad ogni utilizzo. E' il numero 1 ,non c'è Braun o Panasonic che tenga.

Πλεονεκτήματα

Barba corta fino a 0,2 millimetri

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-22

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