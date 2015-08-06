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Μη διαθέσιμο πλέον
Απόλυτη ακρίβεια
Απολαύστε κορυφαίο έλεγχο με τον αποκλειστικό οδηγό λέιζερ, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε συμμετρικές γραμμές με ακρίβεια.
Ρυθμίσεις ακριβείας 0,2 χιλ.
Μεταλλικό τρίμερ δύο όψεων
60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Με οδηγό λέιζερ
Το μοναδικό σύστημα του οδηγού λέιζερ σάς δείχνει με μια φωτεινή γραμμή το σχήμα που θέλετε να δώσετε, πριν ξεκινήσετε το τριμάρισμα. Δείχνει πού ακριβώς θα κοπούν οι τρίχες, για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε κάθε φορά.
Για να επιλέξετε μήκος τριμαρίσματος, γυρίστε απλώς τη ρυθμιστική ροδέλα που βρίσκεται στη λαβή, μέχρι να εμφανιστεί το μήκος που θέλετε. Τότε, το μήκος αυτό θα κλειδώσει, προσφέροντάς σας ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβείας.
Αφαιρώντας τη ρυθμιζόμενη χτένα, θα δείτε ένα τρίμερ ακριβείας δύο όψεων. Στη μία όψη υπάρχει ένα τρίμερ υψηλών επιδόσεων 32 χιλ. και στην άλλη όψη ένα πλατύ τρίμερ ακριβείας 15 χιλ., το οποίο είναι ιδανικό για τις μικρές περιοχές κάτω από τη μύτη ή γύρω από το στόμα. Είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει βαθύ ξύρισμα και, ταυτόχρονα, να προστατεύει την επιδερμίδα σας. Χάρη στο μικρό μέγεθος και την κλίση που διαθέτει, μπορείτε να βλέπετε τις κινήσεις σας, όταν σχηματίζετε λεπτές γραμμές ή περιποιείστε μικρές περιοχές.
4.0
από 5
162
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jrbdron
06/08/2015
United Kingdom
Prefect beardtrimmer
This beardtrimmer is perfect for the use I wanted.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
NickNetwork
21/03/2015
United Kingdom
Great Product Overall
Great Product Overall. I would recommend this to all.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
22/11/2019
Italia
Primo al mondo
È sicuramente il miglior regolabarba al mondo, Usato senza pettine/inserto riesce a regolare fino a 1/5 di millimetro, che equivale a barba di 1 giorno. Fa incredibilmente bene il lavoro per cui è stato progettato.Ricordare però di oleare le lame ad ogni utilizzo. E' il numero 1 ,non c'è Braun o Panasonic che tenga.
Πλεονεκτήματα
Barba corta fino a 0,2 millimetri
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-22