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  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
  • Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια

Beard Trimmer 5000 SeriesΠεριποίηση γενιών με συλλέκτη τριχών

BT5775/15

4.3
| (168) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
Απόλυτη ακρίβεια, χωρίς κόπο. Με τις αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες και το πρωτοποριακό σύστημα συλλογής τριχών, το τρίμερ μας βελτιώνει απλοποιεί την εμπειρία περιποίησης. Επιπλέον, η τεχνολογία BeardSense προσφέρει περισσότερη ισχύ ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Για γένια ακριβείας με λιγότερη ακαταστασία

Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια

  • Πλήρως μεταλλικές λεπίδες

  • Βήματα ακριβείας 0,2 χιλ.

  • Τεχνολογία BeardSense

  • Σύστημα συλλογής τριχών

  • Χρόνος λειτουργίας έως 100 λεπτά

Μέγιστη ακρίβεια και απόδοση μεγάλης διάρκειας

Μέγιστη ακρίβεια και απόδοση μεγάλης διάρκειας

Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.

Διαμορφώστε τα γένια σας με την ακρίβεια που χρειάζεστε

Διαμορφώστε τα γένια σας με την ακρίβεια που χρειάζεστε

Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 40 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,2 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.

Σχεδιασμένο για να πιάνει τις τρίχες ενώ τριμάρετε

Σχεδιασμένο για να πιάνει τις τρίχες ενώ τριμάρετε

Το πρωτοποριακό μας σύστημα συλλογής τριχών συγκεντρώνει αποτελεσματικά έως και το 80% των τριχών*, για λιγότερη ταλαιπωρία καθώς τριμάρετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

168

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very practical product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector

Date of Use 2026-05-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector

Date of Use 2026-05-04

03/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very good product

Very nice product good quality I am happy this is first time I’m using

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector

Date of Use 2026-06-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector

Date of Use 2026-06-24

20/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great for sensitive skin

I've got very sensitive skin and have always used a beard trimmer without the guard on to shave as other methods cause me issues. This beard trimmer was just what I needed and trims close enough without the guard on without causing me any skin irritation or issues such as I have had with other trimmers. Excellent product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector

Date of Use 2026-05-03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector

Date of Use 2026-05-03

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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