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2 χρόνια εγγύηση
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Πλήρως μεταλλικές λεπίδες
Βήματα ακριβείας 0,2 χιλ.
Τεχνολογία BeardSense
Σύστημα συλλογής τριχών
Χρόνος λειτουργίας έως 100 λεπτά
Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.
Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 40 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,2 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.
Το πρωτοποριακό μας σύστημα συλλογής τριχών συγκεντρώνει αποτελεσματικά έως και το 80% των τριχών*, για λιγότερη ταλαιπωρία καθώς τριμάρετε.
4.3
από 5
168
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Elviso
14/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very practical product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Raju Viram
03/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very good product
Very nice product good quality I am happy this is first time I’m using
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24
AndyK11
20/05/2026
United Kingdom
Great for sensitive skin
I've got very sensitive skin and have always used a beard trimmer without the guard on to shave as other methods cause me issues. This beard trimmer was just what I needed and trims close enough without the guard on without causing me any skin irritation or issues such as I have had with other trimmers. Excellent product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-03
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά