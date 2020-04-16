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BT3900A/00
Η μουσική δεν σταματά ποτέ
Η μουσική δεν σταματά ποτέ. Το ασύρματο φορητό ηχείο EverPlay παίζει ασταμάτητα χωρίς διακοπές, χάρη στην ισχυρή σύνδεση Bluetooth και τις έξυπνες επιλογές φόρτισης. Το προσαρμοσμένο ύφασμα χαρίζει υπέροχη εμφάνιση και κορυφαία αντοχή.
4W, διάρκειας 8 ωρών
Μεγάλη εμβέλεια Bluetooth
Αδιάβροχο, με προστασία από τη σκόνη
Με λουράκι USB
Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτό το ηχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.
Το ύφασμα DuraFit που καλύπτει το ηχείο προσφέρει λειτουργικά και αισθητικά πλεονεκτήματα. Με επικαλύψεις από καουτσούκ στο επάνω μέρος που καλύπτουν ένα ύφασμα αντίστοιχης απόχρωσης, το αντιολισθητικό, ανθεκτικό στις γρατσουνιές και πλενόμενο υλικό παρέχει επιπλέον προστασία, ενώ το μοναδικό ρομβοειδές μοτίβο πλέγματος χαρίζει επίσης πιο μοντέρνο, κομψό στυλ.
Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σάς επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά σημάτων εισόδου, από 300mV έως 1000mV και διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση χωρίς να επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα ενός φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει τις κορυφές που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, για να απολαμβάνετε μουσική σας χωρίς παραμόρφωση.
3.1
από 5
9
Κριτικές
Glolola
16/04/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Πλεονεκτήματα
estetica materiali durata qualita' audio
Μειονεκτήματα
nessuno per ora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BT3900P altoparlante wireless portatile
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BT3900P altoparlante wireless portatile
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-16
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BT3900B enceinte portable sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BT3900B enceinte portable sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-29
Sten702
15/10/2017
Italia
Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità
Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BT3900A altoparlante wireless portatile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BT3900A altoparlante wireless portatile