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  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
  • Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας

Beard Trimmer 3000 SeriesΠεριποίηση γενιών με πλήρως μεταλλικές λεπίδες

BT3660/15

4.4
| (606) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας. Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες μας παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια καθώς τριμάρετε. Επιπλέον, με 40 ρυθμίσεις μήκους, θα έχετε την επιθυμητή ακρίβεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Για ομοιόμορφες και καθαρές γραμμές

Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας

  • Πλήρως μεταλλικές λεπίδες

  • 40 ρυθμίσεις μήκους

  • Βήματα ακριβείας 0,5 χιλ.

  • 100% αδιάβροχο

  • Χρόνος λειτουργίας έως 80 λεπτά

Μέγιστη ακρίβεια και απόδοση μεγάλης διάρκειας

Μέγιστη ακρίβεια και απόδοση μεγάλης διάρκειας

Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.

Αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα για ιδανική εμφάνιση

Αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα για ιδανική εμφάνιση

Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.

Απλοποιήστε το πρόγραμμά σας με εύκολο καθαρισμό

Απλοποιήστε το πρόγραμμά σας με εύκολο καθαρισμό

Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

606

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια ξυριστικη μηχανη

Ανέκαθεν τα προϊόντα της Philips ήταν και θα είναι αξιόπιστα. Η προηγούμενη ξυριστικη μηχανη μου Philips την έχω από το 2002 δηλαδή εδώ και 20 χρόνια και ακόμα δουλεύει μια χαρά. Η ξυριστικη μηχανη αυτή είναι εξαιρετικά ελαφριά, γρήγορη, και αποτελεσματική και πολύ καλή σε τιμή. Ότι ακριβώς έψαχνα. Ευχαριστώ και πάλι!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

21/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιερικο

Άψογη μηχανή σε όλα της. Ξυρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη μηχανή που είχα εως τώρα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

16/10/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποτελεσματικότητα

πολύ καλή μηχανή και ανετη στο ξύρισμα, πολύ ελαφρια στο χέρι χωρίς να σε κουράζει.

Πλεονεκτήματα

Κόβει άνετα με ακρίβεια τις τρίχες του προσώπου

Μειονεκτήματα

δεν έχω βρεί κάποιο ακόμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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