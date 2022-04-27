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Πλήρως μεταλλικές λεπίδες
40 ρυθμίσεις μήκους
Βήματα ακριβείας 0,5 χιλ.
100% αδιάβροχο
Χρόνος λειτουργίας έως 80 λεπτά
Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.
Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.
Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.
4.4
από 5
606
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Antreas1983
27/04/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια ξυριστικη μηχανη
Ανέκαθεν τα προϊόντα της Philips ήταν και θα είναι αξιόπιστα. Η προηγούμενη ξυριστικη μηχανη μου Philips την έχω από το 2002 δηλαδή εδώ και 20 χρόνια και ακόμα δουλεύει μια χαρά. Η ξυριστικη μηχανη αυτή είναι εξαιρετικά ελαφριά, γρήγορη, και αποτελεσματική και πολύ καλή σε τιμή. Ότι ακριβώς έψαχνα. Ευχαριστώ και πάλι!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Emaf
21/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιερικο
Άψογη μηχανή σε όλα της. Ξυρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη μηχανή που είχα εως τώρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Beckos
16/10/2020
Ελλάδα
Αποτελεσματικότητα
πολύ καλή μηχανή και ανετη στο ξύρισμα, πολύ ελαφρια στο χέρι χωρίς να σε κουράζει.
Πλεονεκτήματα
Κόβει άνετα με ακρίβεια τις τρίχες του προσώπου
Μειονεκτήματα
δεν έχω βρεί κάποιο ακόμα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά