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  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
  • Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση

Beardtrimmer series 3000Τρίμερ για γένια

BT3233/15

4.4
| (606) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση
This trimmer with the innovative Lift & Trim system lifts and captures more lowlying hairs for efficient, even trimming results. This way you will easily achieve the 3-day stubble, short beard or long beard look you want.
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Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Γρήγορο και ακριβές τριμάρισμα για εύκολη περιποίηση

  • Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.

  • Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

  • 60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρα

  • Σύστημα Lift & Trim

Τριμάρει ομοιόμορφα και αιχμαλωτίζει τις μικρές τρίχες

Τριμάρει ομοιόμορφα και αιχμαλωτίζει τις μικρές τρίχες

Για τέλειο αξύριστο λουκ, το τρίμερ για τα γένια της Philips διαθέτει το νέο μας σύστημα Lift & Trim: μια χτένα ανασηκώνει και οδηγεί τις τρίχες στο επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Αποκτήστε τέλειο τριμάρισμα που προστατεύει το δέρμα

Αποκτήστε τέλειο τριμάρισμα που προστατεύει το δέρμα

Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες παραμένουν εξίσου κοφτερές και αποτελεσματικές όπως την πρώτη ημέρα, για τέλειο τριμάρισμα που προστατεύει το δέρμα, κάθε φορά.

Λεπίδες φιλικές προς το δέρμα για απαλή επιδερμίδα

Λεπίδες φιλικές προς το δέρμα για απαλή επιδερμίδα

Σχεδιασμένες ώστε να μην γρατσουνάνε και ερεθίζουν το δέρμα, οι λεπίδες έχουν στρογγυλεμένες άκρες, που ακουμπούν απαλά πάνω στο δέρμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

606

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια ξυριστικη μηχανη

Ανέκαθεν τα προϊόντα της Philips ήταν και θα είναι αξιόπιστα. Η προηγούμενη ξυριστικη μηχανη μου Philips την έχω από το 2002 δηλαδή εδώ και 20 χρόνια και ακόμα δουλεύει μια χαρά. Η ξυριστικη μηχανη αυτή είναι εξαιρετικά ελαφριά, γρήγορη, και αποτελεσματική και πολύ καλή σε τιμή. Ότι ακριβώς έψαχνα. Ευχαριστώ και πάλι!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

21/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιερικο

Άψογη μηχανή σε όλα της. Ξυρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη μηχανή που είχα εως τώρα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

16/10/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποτελεσματικότητα

πολύ καλή μηχανή και ανετη στο ξύρισμα, πολύ ελαφρια στο χέρι χωρίς να σε κουράζει.

Πλεονεκτήματα

Κόβει άνετα με ακρίβεια τις τρίχες του προσώπου

Μειονεκτήματα

δεν έχω βρεί κάποιο ακόμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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