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Μη διαθέσιμο πλέον
Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.
Λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου
60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρα
Σύστημα Lift & Trim
Για τέλειο αξύριστο λουκ, το τρίμερ για τα γένια της Philips διαθέτει το νέο μας σύστημα Lift & Trim: μια χτένα ανασηκώνει και οδηγεί τις τρίχες στο επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Σχεδιασμένες για να παραμένουν κοφτερές και αποτελεσματικές όπως την 1η ημέρα, οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου προσφέρουν τριμάρισμα που προστατεύει την επιδερμίδα σας, κάθε φορά.
Αυτό το τρίμερ για γένια χρησιμοποιεί τεχνολογία DuraPower για μείωση της τριβής στις λεπίδες, διατήρηση του μηχανοκίνητου συστήματος και τέσσερις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
4.4
από 5
606
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Antreas1983
27/04/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια ξυριστικη μηχανη
Ανέκαθεν τα προϊόντα της Philips ήταν και θα είναι αξιόπιστα. Η προηγούμενη ξυριστικη μηχανη μου Philips την έχω από το 2002 δηλαδή εδώ και 20 χρόνια και ακόμα δουλεύει μια χαρά. Η ξυριστικη μηχανη αυτή είναι εξαιρετικά ελαφριά, γρήγορη, και αποτελεσματική και πολύ καλή σε τιμή. Ότι ακριβώς έψαχνα. Ευχαριστώ και πάλι!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Emaf
21/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιερικο
Άψογη μηχανή σε όλα της. Ξυρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη μηχανή που είχα εως τώρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια
Beckos
16/10/2020
Ελλάδα
Αποτελεσματικότητα
πολύ καλή μηχανή και ανετη στο ξύρισμα, πολύ ελαφρια στο χέρι χωρίς να σε κουράζει.
Πλεονεκτήματα
Κόβει άνετα με ακρίβεια τις τρίχες του προσώπου
Μειονεκτήματα
δεν έχω βρεί κάποιο ακόμα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer