Μεγιστοποιήστε τον χώρο του γραφείου

Μεγιστοποιήστε τον χώρο του γραφείου και ασφαλίστε τους υπολογιστές-πελάτες στην οθόνη Philips SmartErgoBase με τη βάση στήριξης πελάτη. Αυτή η απλή και ευέλικτη λύση σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση για μέγιστη παραγωγικότητα.