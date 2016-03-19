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BS6B2234B/00
Μεγιστοποιήστε τον χώρο του γραφείου
Μεγιστοποιήστε τον χώρο του γραφείου και ασφαλίστε τους υπολογιστές-πελάτες στην οθόνη Philips SmartErgoBase με τη βάση στήριξης πελάτη. Αυτή η απλή και ευέλικτη λύση σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση για μέγιστη παραγωγικότητα.
για Philips SmartErgoBase
Ο βραχίονας στήριξης πελάτη ταιριάζει άψογα με τη βραβευμένη βάση οθόνης SmartErgoBase της Philips, για να μπορείτε να στερεώνετε εύκολα υπολογιστή και βραχίονα στήριξης λεπτού πελάτη.
Η έξυπνη σχεδίαση του βραχίονα στήριξης πελάτη επιτρέπει την πλήρη εργονομική προσαρμογή (ύψος, περιστροφή, κλίση) στη βάση SmartErgoBase της Philips.
Οι οπές στερέωσης σύμφωνα με το βιομηχανικό πρότυπο VESA εξασφαλίζουν συμβατότητα με τους περισσότερους υπολογιστές και thin clients μικρού μεγέθους.
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