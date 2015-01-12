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Βραχίονας στήριξης πελάτη

BS4B1927B/00

Μεγιστοποιήστε τον χώρο του γραφείου

Μεγιστοποιήστε τον χώρο του γραφείου και ασφαλίστε τους υπολογιστές-πελάτες στην οθόνη Philips SmartErgoBase με τη βάση στήριξης πελάτη. Αυτή η απλή και ευέλικτη λύση σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση για μέγιστη παραγωγικότητα.

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  • για Philips SmartErgoBase

Γενικό σχέδιο στερέωσης VESA 100 χιλ.

Οι οπές στερέωσης σύμφωνα με το βιομηχανικό πρότυπο VESA εξασφαλίζουν συμβατότητα με τους περισσότερους υπολογιστές και thin clients μικρού μεγέθους.

Απλή και ολοκληρωμένη λύση

Αυτός ο βραχίονας στήριξης πελάτη είναι μια απλή και οικονομική λύση που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα τακτοποιημένο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας και είναι ιδανική για περιορισμένους χώρους.

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Ο βραχίονας στήριξης πελάτη ταιριάζει άψογα με τη βραβευμένη βάση οθόνης SmartErgoBase της Philips, για να μπορείτε να στερεώνετε εύκολα υπολογιστή και βραχίονα στήριξης λεπτού πελάτη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.