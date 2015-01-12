Απλή και ολοκληρωμένη λύση

Αυτός ο βραχίονας στήριξης πελάτη είναι μια απλή και οικονομική λύση που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα τακτοποιημένο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας και είναι ιδανική για περιορισμένους χώρους.