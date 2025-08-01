Η εύκαμπτη κεφαλή γλιστράει άψογα στις καμπύλες του σώματός σας.

Παρουσιάζουμε την πρώτη μας γυναικεία ξυριστική μηχανή Philips με εύκαμπτη ξυριστική κεφαλή, σχεδιασμένη για τις καμπύλες σας.*** Η ευέλικτη κεφαλή γλιστράει άψογα στις καμπύλες του σώματός σας για βαθύ και ακριβές ξύρισμα. Δυσπρόσιτα σημεία; Κανένα πρόβλημα. Ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας και το φως LED σάς βοηθά να εντοπίζετε κάθε τρίχα. Δώστε προσωπικό στυλ στο ξύρισμά σας με τις δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, για να έχετε περισσότερο έλεγχο στην ταχύτητα και την ένταση της αποτρίχωσης.