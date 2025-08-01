Αναζήτηση όρων

    Lady Shaver Series 8000 Ασύρματη ξυριστική μηχανή, υγρό και στεγνό ξύρισμα

    BRL159/00

    Βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και στις δύσκολες περιοχές.

    Η καλύτερη γυναικεία ξυριστική μηχανή μας με ευέλικτη κεφαλή και φωτισμό LED. Αξίζετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία. Αυτή η ειδική έκδοση για όλο το σώμα προσφέρει λύσεις αποτρίχωσης για το πρόσωπο, το σώμα και το μπικίνι. Δερματολογικά ελεγμένη.

    Lady Shaver Series 8000 Ασύρματη ξυριστική μηχανή, υγρό και στεγνό ξύρισμα

    Απαλό ξύρισμα. Πραγματική φροντίδα. Αξίζει να φροντίζουμε τον εαυτό μας.

    • Φως LED, εύκαμπτη κεφαλή
    • Για τα πόδια, το σώμα και το μπικίνι
    • +6 εξαρτήματα
    • Έως και 100 λεπτά αυτονομία
    Αφαιρεί τις τρίχες από μήκος μόλις 0.2 χιλ. για απαλό, καθαρό ξύρισμα.

    Σύστημα 3 λεπίδων με ευέλικτη κεφαλή για απαλό, καθαρό ξύρισμα - προστατεύει από σημάδια και κοψίματα. Αποτελείται από άκρα τρίμερ δύο όψεων που τριμάρουν πρώτα όλες τις τρίχες. Το πλέγμα ξυρίσματος με ανοίγματα σε σχήμα ρόμβου έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζει τις ήδη τριμαρισμένες τρίχες με μία κίνηση.

    Η εύκαμπτη κεφαλή γλιστράει άψογα στις καμπύλες του σώματός σας.

    Παρουσιάζουμε την πρώτη μας γυναικεία ξυριστική μηχανή Philips με εύκαμπτη ξυριστική κεφαλή, σχεδιασμένη για τις καμπύλες σας.*** Η ευέλικτη κεφαλή γλιστράει άψογα στις καμπύλες του σώματός σας για βαθύ και ακριβές ξύρισμα. Δυσπρόσιτα σημεία; Κανένα πρόβλημα. Ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας και το φως LED σάς βοηθά να εντοπίζετε κάθε τρίχα. Δώστε προσωπικό στυλ στο ξύρισμά σας με τις δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, για να έχετε περισσότερο έλεγχο στην ταχύτητα και την ένταση της αποτρίχωσης.

    Φως LED. Εντοπίστε το. Ξυρίστε το.

    Επειδή το δέρμα σας αξίζει να είναι στο προσκήνιο. Η νέα γυναικεία ξυριστική μηχανή με ενσωματωμένο φως LED πιάνει όλες τις τρίχες.

    Λιγότερο κάψιμο, λιγότερη ερυθρότητα, περισσότερη άνεση στο δέρμα.**

    Πείτε αντίο στο κάψιμο και την ερυθρότητα από το ξυράφι - Το 80% των γυναικών είχαν λείο δέρμα χωρίς ερεθισμούς μετά τη χρήση.** Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα.

    Υγρό για το ντους. Στεγνό για τις μετακινήσεις σας.

    Ταιριάζει άψογα στο πρόγραμμά σας, είτε βρίσκεστε στο ντους είτε εν κινήσει. Σε βρεγμένο ή στεγνό δέρμα, η επιλογή είναι δική σας.

    Γρήγορα και εύκολα. Χωρίς καλώδια. Χρόνος λειτουργίας έως και 100 λεπτά.

    Σχεδιασμένη για τη φορά ανάπτυξης των τριχών. Ξυριστείτε και με τους δύο τρόπους: Πάνω. Κάτω. Τέλος. Χωρίς καλώδιο που σας περιορίζει. Φτάστε πανεύκολα σε κάθε σημείο, από τις μασχάλες, μέχρι τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών. Προσφέρει λειτουργία για έως και 100 λεπτά με μία φόρτιση. Χωρίς διακοπές.

    Πρόσωπο, σώμα, μπικίνι - ένα σετ για ολοκληρωμένη φροντίδα.

    Πρόσωπο, σώμα, μπικίνι - ένα σετ για όλες τις στιγμές αποτρίχωσης. Η αυτοπεποίθηση έγινε παιχνιδάκι. Βήμα 1: Κάντε απολέπιση για να απομακρύνετε το νεκρό δέρμα και να αποφύγετε την ανάπτυξη των τριχών μέσα στο δέρμα. Βήμα 2: Τριμάρετε πρώτα τις μακρύτερες τρίχες και ξυριστείτε. Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε την κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι για επαναληπτικές εφαρμογές στην ευαίσθητη περιοχή. Βήμα 4: Αφαιρέστε το χνούδι με τη συσκευή αποτρίχωσης προσώπου.

    Τέρμα στο χνούδι. Τέρμα στην ταλαιπωρία. Με τη συσκευή αποτρίχωσης προσώπου.

    Ζήστε την εμπειρία της βαθιάς αλλά απαλής αποτρίχωσης στο πρόσωπο. Σχεδιασμένη για βέλτιστη απόδοση, με κυκλικό φωτισμό και καθρέπτη. Τέρμα στο χνούδι. Τέρμα στην ταλαιπωρία.

    Ξυρίστε, τριμάρετε και διαμορφώστε την περιοχή του μπικίνι με την κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι.

    Εξατομικεύστε τη ρουτίνα του μπικίνι σας - τριμάρετε και διαμορφώστε το με σιγουριά, χάρη στην κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι και τη χτένα μπικίνι που περιλαμβάνονται.

    Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα.

    Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά τη φροντίδα, για δέρμα με υπέροχη αίσθηση και εμφάνιση. Σχεδιασμένη για απαλότητα, προσαρμοσμένη για φροντίδα. Γιατί αξίζετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία.

    Τα πλαστικά μέρη είναι από >55% ανακυκλωμένο πλαστικό.

    Τα πλαστικά μέρη είναι από >55% ανακυκλωμένο πλαστικό, συσκευασία με βάση το χαρτί και χωρίς προσαρμογέα στη συσκευασία. Μια εφάπαξ αγορά που διαρκεί χρόνια.**** Ένα πλέγμα ξυρίσματος, ένα ολόκληρο έτος πανεύκολου ξυρίσματος.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Θήκη
      Ναι
      Κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι
      Ναι
      Χτένα κοπής για το μπικίνι
      Ναι
      Οδηγός/χτένα κοπής
      Ναι
      Γάντι απολέπισης
      Ναι
      Συσκευή αποτρίχωσης προσώπου
      Ναι

    • Ρεύμα

      Τύπος μπαταριών
      Λιθίου
      Χρόνος φόρτισης
      1  ώρα(ες)
      Διάρκεια μπαταρίας
      Έως και 100 λεπ.

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Τάση
      5V/7,5 W
      Καλώδιο USB-A
      Ναι
      Τροφοδοτικό
      Όχι

    • Λειτουργίες

      Ρυθμίσεις ταχύτητας
      2 ρυθμίσεις
      Ενσωματωμένο φως LED
      Ναι

    • Σέρβις

      Εγγύηση 2 ετών
      Ναι

    • Ευκολία στη χρήση

      Wet & Dry
      Ναι
      Ασύρματα
      Ναι
      Φόρτιση
      Φόρτιση USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

    • Απόδοση

      Ευέλικτη κεφαλή
      Ναι
      Σύστημα 3 λεπίδων
      Ναι
      Δερματολογικά ελεγμένο
      Ναι
      Στρογγυλεμένες άκρες τρίμερ
      Ναι

    • Σχεδίαση

      Αντιολισθητική λαβή
      Ναι

    • Το 76,2% συμφωνεί, HPT Κάτω Χώρες, n=42, 2025.
    • * σε σύγκριση με την τρέχουσα γυναικεία ξυριστική μηχανή τους, HUT Γερμανία N=49, 2021.
    • ** από αριστερά προς τα δεξιά.
    • *** με 2 χρόνια εγγύηση.

