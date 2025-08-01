BRL159/00
Βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και στις δύσκολες περιοχές.
Η καλύτερη γυναικεία ξυριστική μηχανή μας με ευέλικτη κεφαλή και φωτισμό LED. Αξίζετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία. Αυτή η ειδική έκδοση για όλο το σώμα προσφέρει λύσεις αποτρίχωσης για το πρόσωπο, το σώμα και το μπικίνι. Δερματολογικά ελεγμένη.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Σύστημα 3 λεπίδων με ευέλικτη κεφαλή για απαλό, καθαρό ξύρισμα - προστατεύει από σημάδια και κοψίματα. Αποτελείται από άκρα τρίμερ δύο όψεων που τριμάρουν πρώτα όλες τις τρίχες. Το πλέγμα ξυρίσματος με ανοίγματα σε σχήμα ρόμβου έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζει τις ήδη τριμαρισμένες τρίχες με μία κίνηση.
Παρουσιάζουμε την πρώτη μας γυναικεία ξυριστική μηχανή Philips με εύκαμπτη ξυριστική κεφαλή, σχεδιασμένη για τις καμπύλες σας.*** Η ευέλικτη κεφαλή γλιστράει άψογα στις καμπύλες του σώματός σας για βαθύ και ακριβές ξύρισμα. Δυσπρόσιτα σημεία; Κανένα πρόβλημα. Ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας και το φως LED σάς βοηθά να εντοπίζετε κάθε τρίχα. Δώστε προσωπικό στυλ στο ξύρισμά σας με τις δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, για να έχετε περισσότερο έλεγχο στην ταχύτητα και την ένταση της αποτρίχωσης.
Επειδή το δέρμα σας αξίζει να είναι στο προσκήνιο. Η νέα γυναικεία ξυριστική μηχανή με ενσωματωμένο φως LED πιάνει όλες τις τρίχες.
Πείτε αντίο στο κάψιμο και την ερυθρότητα από το ξυράφι - Το 80% των γυναικών είχαν λείο δέρμα χωρίς ερεθισμούς μετά τη χρήση.** Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα.
Ταιριάζει άψογα στο πρόγραμμά σας, είτε βρίσκεστε στο ντους είτε εν κινήσει. Σε βρεγμένο ή στεγνό δέρμα, η επιλογή είναι δική σας.
Σχεδιασμένη για τη φορά ανάπτυξης των τριχών. Ξυριστείτε και με τους δύο τρόπους: Πάνω. Κάτω. Τέλος. Χωρίς καλώδιο που σας περιορίζει. Φτάστε πανεύκολα σε κάθε σημείο, από τις μασχάλες, μέχρι τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών. Προσφέρει λειτουργία για έως και 100 λεπτά με μία φόρτιση. Χωρίς διακοπές.
Πρόσωπο, σώμα, μπικίνι - ένα σετ για όλες τις στιγμές αποτρίχωσης. Η αυτοπεποίθηση έγινε παιχνιδάκι. Βήμα 1: Κάντε απολέπιση για να απομακρύνετε το νεκρό δέρμα και να αποφύγετε την ανάπτυξη των τριχών μέσα στο δέρμα. Βήμα 2: Τριμάρετε πρώτα τις μακρύτερες τρίχες και ξυριστείτε. Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε την κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι για επαναληπτικές εφαρμογές στην ευαίσθητη περιοχή. Βήμα 4: Αφαιρέστε το χνούδι με τη συσκευή αποτρίχωσης προσώπου.
Ζήστε την εμπειρία της βαθιάς αλλά απαλής αποτρίχωσης στο πρόσωπο. Σχεδιασμένη για βέλτιστη απόδοση, με κυκλικό φωτισμό και καθρέπτη. Τέρμα στο χνούδι. Τέρμα στην ταλαιπωρία.
Εξατομικεύστε τη ρουτίνα του μπικίνι σας - τριμάρετε και διαμορφώστε το με σιγουριά, χάρη στην κεφαλή τριμαρίσματος για το μπικίνι και τη χτένα μπικίνι που περιλαμβάνονται.
Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά τη φροντίδα, για δέρμα με υπέροχη αίσθηση και εμφάνιση. Σχεδιασμένη για απαλότητα, προσαρμοσμένη για φροντίδα. Γιατί αξίζετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία.
Τα πλαστικά μέρη είναι από >55% ανακυκλωμένο πλαστικό, συσκευασία με βάση το χαρτί και χωρίς προσαρμογέα στη συσκευασία. Μια εφάπαξ αγορά που διαρκεί χρόνια.**** Ένα πλέγμα ξυρίσματος, ένα ολόκληρο έτος πανεύκολου ξυρίσματος.
Αξεσουάρ
Ρεύμα
Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες
Σέρβις
Ευκολία στη χρήση
Απόδοση
Σχεδίαση
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.