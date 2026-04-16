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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Υγρή & στεγνή χρήση
Για τα πόδια, το σώμα και το μπικίνι
+4 εξαρτήματα
Έως και 80 λεπτά αυτονομία
Σύστημα 3 λεπίδων για απίστευτα απαλό ξύρισμα - προστατεύει από σημάδια και κοψίματα. Αποτελείται από άκρα τρίμερ δύο όψεων που τριμάρουν πρώτα όλες τις τρίχες. Το πλέγμα ξυρίσματος με ανοίγματα σε σχήμα ρόμβου έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζει τις ήδη τριμαρισμένες τρίχες με μία κίνηση.
Πείτε αντίο στο κάψιμο και την ερυθρότητα από το ξυράφι - Το 80% των γυναικών είχαν λείο δέρμα χωρίς ερεθισμούς μετά τη χρήση.** Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα.
Ταιριάζει άψογα στο πρόγραμμά σας, είτε βρίσκεστε στο ντους είτε εν κινήσει. Σε βρεγμένο ή στεγνό δέρμα, η επιλογή είναι δική σας.
4.4
από 5
866
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
H1707
16/04/2026
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Effective Lady Shaver
I am very impressed with the Philips Lady Shaver 6000. It is very effective and easy to use. It shaves well, even fine hair, and does not cause any irritation to my skin. It comes with four attachments: two heads for shaving, and two combs, making it suitable for full-body use, including legs, arms, and the bikini area. What I like most about this product is that it is cordless and can be used both wet and dry. I had no issues with charging, and the battery life lasts a long time. I would definitely recommend it.
Πλεονεκτήματα
Easy to use, cordless, can be used dry or wet, no skin irritation, good for fine hair
Μειονεκτήματα
Not as close as a razor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry
Han1707
16/04/2026
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Effictive Lady Shaver
I am very impressed with the Philips Lady Shaver 6000. It’s very effective and easy to use. It shaves very well, even fine hair, and doesn’t cause any irritation to my skin. It comes with four attachments: two heads for shaving and trimming, and two combs, so you can use this lovely product for shaving the full body, including legs, arms, and the bikini area. What I like most about this product is that it’s cordless, and you can use it both dry and wet. I didn’t experience any issues with charging it, and the runtime lasts a long time as well. I would definitely highly recommend it.
Πλεονεκτήματα
No skin irritation, easy to use, good for fine hair, can be used wet or dry, cordless
Μειονεκτήματα
Not as close as a razor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry
Leeann13
20/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great lady shaver
Great lady shaver .Easy to use with good results .
Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry
Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry
Το 76,2% συμφωνεί, HPT Κάτω Χώρες, n=42, 2025.
σε σύγκριση με την τρέχουσα γυναικεία ξυριστική μηχανή τους, HUT Γερμανία N=49, 2021.
με 2 χρόνια εγγύηση.