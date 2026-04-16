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  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
  • Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

Lady Shaver Series 6000Ασύρματη ξυριστική μηχανή, υγρό και στεγνό ξύρισμα

BRL138/00

4.4
| (866) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
Ανακαλύψτε το απαλό, γρήγορο και άνετο ξύρισμα. Ξυρίζει τρίχες μήκους έως και 0,2 χιλ. Επειδή η ζωή είναι πολύ γεμάτη για πολύπλοκες ρουτίνες ξυρίσματος. Απολαύστε άνετο ξύρισμα που ακολουθεί το πρόγραμμά σας και σας προσφέρει άνεση στην επιδερμίδα σας. Δερματολογικά ελεγμένη.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απαλό ξύρισμα. Πραγματική φροντίδα. Αξίζει να φροντίζουμε τον εαυτό μας.

Απαλό, άψογο ξύρισμα. Ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

  • Υγρή & στεγνή χρήση

  • Για τα πόδια, το σώμα και το μπικίνι

  • +4 εξαρτήματα

  • Έως και 80 λεπτά αυτονομία

Αφαιρεί τις τρίχες από μήκος μόλις 0.2 χιλ. για απαλό, καθαρό ξύρισμα.

Αφαιρεί τις τρίχες από μήκος μόλις 0.2 χιλ. για απαλό, καθαρό ξύρισμα.

Σύστημα 3 λεπίδων για απίστευτα απαλό ξύρισμα - προστατεύει από σημάδια και κοψίματα. Αποτελείται από άκρα τρίμερ δύο όψεων που τριμάρουν πρώτα όλες τις τρίχες. Το πλέγμα ξυρίσματος με ανοίγματα σε σχήμα ρόμβου έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζει τις ήδη τριμαρισμένες τρίχες με μία κίνηση.

Λιγότερο κάψιμο, λιγότερη ερυθρότητα, περισσότερη άνεση στο δέρμα.**

Λιγότερο κάψιμο, λιγότερη ερυθρότητα, περισσότερη άνεση στο δέρμα.**

Πείτε αντίο στο κάψιμο και την ερυθρότητα από το ξυράφι - Το 80% των γυναικών είχαν λείο δέρμα χωρίς ερεθισμούς μετά τη χρήση.** Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα.

Υγρό για το ντους. Στεγνό για τις μετακινήσεις σας.

Υγρό για το ντους. Στεγνό για τις μετακινήσεις σας.

Ταιριάζει άψογα στο πρόγραμμά σας, είτε βρίσκεστε στο ντους είτε εν κινήσει. Σε βρεγμένο ή στεγνό δέρμα, η επιλογή είναι δική σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

866

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

16/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Effective Lady Shaver

I am very impressed with the Philips Lady Shaver 6000. It is very effective and easy to use. It shaves well, even fine hair, and does not cause any irritation to my skin. It comes with four attachments: two heads for shaving, and two combs, making it suitable for full-body use, including legs, arms, and the bikini area. What I like most about this product is that it is cordless and can be used both wet and dry. I had no issues with charging, and the battery life lasts a long time. I would definitely recommend it.

Πλεονεκτήματα

Easy to use, cordless, can be used dry or wet, no skin irritation, good for fine hair

Μειονεκτήματα

Not as close as a razor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

16/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Effictive Lady Shaver

I am very impressed with the Philips Lady Shaver 6000. It’s very effective and easy to use. It shaves very well, even fine hair, and doesn’t cause any irritation to my skin. It comes with four attachments: two heads for shaving and trimming, and two combs, so you can use this lovely product for shaving the full body, including legs, arms, and the bikini area. What I like most about this product is that it’s cordless, and you can use it both dry and wet. I didn’t experience any issues with charging it, and the runtime lasts a long time as well. I would definitely highly recommend it.

Πλεονεκτήματα

No skin irritation, easy to use, good for fine hair, can be used wet or dry, cordless

Μειονεκτήματα

Not as close as a razor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

20/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great lady shaver

Great lady shaver .Easy to use with good results .

Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

Η αξιολογηση έγινε για Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Cordless shaver, Wet & Dry

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το 76,2% συμφωνεί, HPT Κάτω Χώρες, n=42, 2025.

  2. σε σύγκριση με την τρέχουσα γυναικεία ξυριστική μηχανή τους, HUT Γερμανία N=49, 2021.

  3. με 2 χρόνια εγγύηση.