BRL129/00
Βαθύ ξύρισμα. Ακόμα και στις δύσκολες περιοχές.
Η καλύτερη γυναικεία ξυριστική μηχανή μας με ευέλικτη κεφαλή και φωτισμό LED. Δερματολογικά ελεγμένη. Σχεδιασμένη για απαλότητα, γλιστράει άνετα στις καμπύλες του σώματός σας για βαθύ ξύρισμα. Γιατί αξίζετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Σύστημα 3 λεπίδων με ευέλικτη κεφαλή για απαλό, καθαρό ξύρισμα - προστατεύει από σημάδια και κοψίματα. Αποτελείται από άκρα τρίμερ δύο όψεων που τριμάρουν πρώτα όλες τις τρίχες. Το πλέγμα ξυρίσματος με ανοίγματα σε σχήμα ρόμβου έχει σχεδιαστεί για να ξυρίζει τις ήδη τριμαρισμένες τρίχες με μία κίνηση.
Παρουσιάζουμε την πρώτη μας γυναικεία ξυριστική μηχανή Philips με εύκαμπτη ξυριστική κεφαλή, σχεδιασμένη για τις καμπύλες σας.*** Η ευέλικτη κεφαλή γλιστράει άψογα στις καμπύλες του σώματός σας για βαθύ και ακριβές ξύρισμα. Δυσπρόσιτα σημεία; Κανένα πρόβλημα. Ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας και το φως LED σάς βοηθά να εντοπίζετε κάθε τρίχα. Δώστε προσωπικό στυλ στο ξύρισμά σας με τις δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, για να έχετε περισσότερο έλεγχο στην ταχύτητα και την ένταση της αποτρίχωσης.
Επειδή το δέρμα σας αξίζει να είναι στο προσκήνιο. Η νέα γυναικεία ξυριστική μηχανή με ενσωματωμένο φως LED πιάνει όλες τις τρίχες.
Πείτε αντίο στο κάψιμο και την ερυθρότητα από το ξυράφι - Το 80% των γυναικών είχαν λείο δέρμα χωρίς ερεθισμούς μετά τη χρήση.** Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητο δέρμα.
Ταιριάζει άψογα στο πρόγραμμά σας, είτε βρίσκεστε στο ντους είτε εν κινήσει. Σε βρεγμένο ή στεγνό δέρμα, η επιλογή είναι δική σας.
Σχεδιασμένη για τη φορά ανάπτυξης των τριχών. Ξυριστείτε και με τους δύο τρόπους: Πάνω. Κάτω. Τέλος. Χωρίς καλώδιο που σας περιορίζει. Φτάστε πανεύκολα σε κάθε σημείο, από τις μασχάλες, μέχρι τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών. Προσφέρει λειτουργία για έως και 100 λεπτά με μία φόρτιση. Χωρίς διακοπές.
Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά τη φροντίδα, για δέρμα με υπέροχη αίσθηση και εμφάνιση. Σχεδιασμένη για απαλότητα, προσαρμοσμένη για φροντίδα. Γιατί αξίζετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία.
Τα πλαστικά μέρη είναι από >55% ανακυκλωμένο πλαστικό, συσκευασία με βάση το χαρτί και χωρίς προσαρμογέα στη συσκευασία. Μια εφάπαξ αγορά που διαρκεί χρόνια.**** Ένα πλέγμα ξυρίσματος, ένα ολόκληρο έτος πανεύκολου ξυρίσματος.
