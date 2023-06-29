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Μη διαθέσιμο πλέον
BRI863/00
Για χρήστη στο σώμα και το πρόσωπο
10 λεπτά για αποτρίχωση στις γάμπες
<gt/>200.000 εκπομπές φωτός + θήκη
Με αισθητήρα SmartSkin
Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού σας. Για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, η Philips συνεργάστηκε στενά με ειδικούς στη φροντίδα του δέρματος. Για πάνω από 10 χρόνια, η Philips διεξήγαγε εκτενείς έρευνες καταναλωτών στην τεχνολογία IPL με περισσότερες από 2.000 γυναίκες.
Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας, με αποτέλεσμα η τριχοφυΐα στο σώμα σας να μειώνεται σταδιακά. Με την επανάληψη της εφαρμογής, το δέρμα σας θα είναι εξαιρετικά λείο χωρίς τριχοφυΐα.
Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις συνεδρίες, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επανεμφάνισης της τρίχας σε κάθε άτομο. - Για να μεγεθύνετε αυτήν την εικόνα, επιλέξτε την στη συλλογή εικόνων στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας
Βραβεία
3.6
από 5
823
Κριτικές
dance_like
29/06/2023
United Kingdom
it works
use it for 2 years already, hair reduced significantly, recommend!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
Paul69
13/02/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
good product but only time will tell
I purchased this for doing my wife's legs and face. So far it is easy to use but could do with an adapter to make it easier to use on the face around the chin area. After using it now for a few times there seems to be a bit of a difference but only time will tell how good it is at reducing the hair growth completely
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
Juliespringer
27/11/2017
United Kingdom
Why did I not buy this product sooner?
I bought this after years of having facial hair due to poly cystic ovary syndrome. I have done 3 treatments so far and another treatment due later this week. I cannot believe how successful it has been I am finding less and less hairs each morning I was shaving every morning I was so aware and embarrassed but I feel so much more positive about it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
σε σύγκριση με τα SC1981, SC1982, SC1983 και SC1984