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Μη διαθέσιμο πλέον
Για τα πόδια, το σώμα και τα πέλματα
Χρήση χωρίς καλώδιο
+7 εξαρτήματα
Η τεχνολογία διπλής δράσης συγχρονίζει τους μακριούς κεραμικούς δίσκους ώστε με τις συνεχείς κινήσεις τους να γραπώνουν σταθερά και να αφαιρούν ακόμα και τρίχες μήκους μόλις 0,5 χιλ. Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης διαθέτει 50% μακρύτερους κεραμικούς δίσκους και αφαιρεί περισσότερες τρίχες με ένα πέρασμα*. Εξασφαλίστε λείο δέρμα ξέγνοιαστα για ολόκληρες εβδομάδες!
Οι κεραμικοί δίσκοι της συσκευής μας περιστρέφονται ταχύτερα ανά λεπτό σε σχέση με το Braun Silk-épil 9
32 κεραμικοί δίσκοι από υποαλλεργικό υλικό για άνετη εφαρμογή. Γλιστρούν με ευκολία πάνω στην επιδερμίδα σας, εξασφαλίζοντας λιγότερη τριβή και περισσότερη επαφή με το δέρμα*. Τέλεια αίσθηση στο δέρμα, σύμφωνα με το 91% των γυναικών**.
4.4
από 5
717
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ZASI
10/09/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό
Ξεπέρασε τις προσδοκίες μου .Για χρόνια χρησιμοποιούσα άλλης εταιρίας και δεν ήμουν σίγουρη για την επιλογή.Ευτυχως που το ρισκαρα.
Πλεονεκτήματα
Δυνατή , γρήγορη συσκευή και ευέλικτη επειδη είναι ασύρματη
Μειονεκτήματα
Μόνο ο θόρυβος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση
Chara_87
09/08/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ικανοποιημένη
Αφαιρεί κ τις πολυ κοντες τριχες. Βολεύει πολυ η ασύρματη χρήση. Value for money
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση
Aristoteles87
09/09/2022
Ελλάδα
Όλα είναι τέλεια
Εξαιρετικό προϊόν για τα χαρακτηριστικά του, εργονομική λαβή που κάνει τη λαβή πιο σταθερή, μακρύτερο και φαρδύτερο τσιμπιδάκι που διευκολύνει το τράβηγμα της τρίχας από τη ρίζα με ένα μόνο χτύπημα, επίσης με το μικρό φωτάκι του σας επιτρέπει να βλέπετε ακόμα και τις πιο μικρές τρίχες. Διαθέτει 7 πολύ χρήσιμα αξεσουάρ, ειδικά για την αποτρίχωση των πιο ευαίσθητων σημείων του σώματος, και για να τα ολοκληρώσει όλα, μια λίμα πεντικιούρ που την καθιστά πρακτικά χρήσιμη για κάθε σημείο του σώματος. Συνιστάται ανεπιφύλακτα!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση
σε σύγκριση με τη Philips Satinelle Advanced και τη Satinelle Prestige
Δοκιμή CLT Γερμανία N=153, 2019