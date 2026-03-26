  • Υποδεχτείτε το απαλό δέρμα. Ευέλικτη, απαλή φροντίδα σώματος.
Epilator Series 9000Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση

BRE728/00

4.7
| (187) Κριτικές | 99 χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υποδεχτείτε το απαλό δέρμα. Ευέλικτη, απαλή φροντίδα σώματος.
Η πιο αποτελεσματική μας συσκευή αποτρίχωσης, η πιο απαλή σας επιδερμίδα. Σας παρουσιάζουμε την πρώτη παγκοσμίως συσκευή αποτρίχωσης με ProGuide και ορατότητα 360° για τέλεια αποτελέσματα χωρίς ερεθισμούς. Κάτι παραπάνω από μια απλή συσκευή αποτρίχωσης: το ολοκληρωμένο σετ αποτρίχωσης και περιποίησης της επιδερμίδας σας.
Απαλλαχθείτε από τη ρουτίνα αποτρίχωσης για έως και 4 εβδομάδες.

  • Υγρή & στεγνή χρήση

  • Για τα πόδια, το σώμα, το μπικίνι και τα πέλματα

  • Κάτι περισσότερο από μια απλή συσκευή αποτρίχωσης

  • Συνολικά 9 εξαρτήματα

Λείο αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι και 4 εβδομάδες

Απαλλαχθείτε από τη ρουτίνα της αποτρίχωσης. Μην περιμένετε άλλο να μεγαλώσουν οι τρίχες: αφαιρεί τρίχες 3 φορές πιο κοντές σε σύγκριση με το κερί.

ProGuide: Λιγότερος πόνος, περισσότερη άνεση για το δέρμα σας*

Η πρώτη παγκοσμίως συσκευή αποτρίχωσης με ProGuide και ορατότητα 360° για αποτελεσματικά και απαλά αποτελέσματα. Το ProGuide τελειοποιεί τη γωνία αποτρίχωσης των 75° για βέλτιστα αποτελέσματα και κρατά το δέρμα σας τεντωμένο για μεγαλύτερη άνεση. Η λυχνία LED 360° σας βοηθά να εντοπίζετε και να αφαιρείτε περισσότερες τρίχες.

Αποτελεσματική και γρήγορη. Φωτίστε, εντοπίστε, αποτριχώστε.

Εξαιρετική απόδοση και γρήγορα αποτελέσματα με την τεχνολογία διπλής δράσης. Τα κεραμικά τσιμπιδάκια συλλαμβάνουν ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες. Πιάνει και αφαιρεί τρίχες μήκους ακόμα και 0,5 χιλ. Δεν χρειάζεται πίεση – απλώς γλιστρήστε πάνω στο δέρμα. Η ενσωματωμένη λυχνία LED σας επιτρέπει να βλέπετε ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες. Ολοκληρώστε την αποτρίχωσε σε λιγότερο από 6 λεπτά και στις δύο γάμπες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Κριτικές

4.7

από 5

187

Κριτικές

99%

99 χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
4
3
2
1

vezza

26/03/2026

United Kingdom

Μέρος της προώθησης

Wow! what a product, great value

The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.

Πλεονεκτήματα

range of heads to complete body care

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ellsbells90

22/03/2026

United Kingdom

Μέρος της προώθησης

This product is great!

I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth

Πλεονεκτήματα

Quick and easy

Μειονεκτήματα

Hurts a bit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

zuzie_meggs

21/03/2026

United Kingdom

Μέρος της προώθησης

Fantastic Epilator

This product was perfect and exactly what I needed. I wanted an epilator that I could use in the shower, and this cordless option that works well wet or dry was perfect. It could stay really close to the skin, and gave me a really smooth finish after use. I could use it on multiple areas, and it was perfect for a holiday!

Πλεονεκτήματα

Use in the shower, light and convenient, great smooth results

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE708/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με συσκευές χωρίς ProGuide.

  2. με 2 χρόνια εγγύηση.