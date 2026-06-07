ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
  • Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα

Epilator Series 9000Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση

BRE719/00

4.7
| (194) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα
Η πιο αποτελεσματική μας συσκευή αποτρίχωσης, η πιο απαλή σας επιδερμίδα. Σας παρουσιάζουμε την πρώτη παγκοσμίως συσκευή αποτρίχωσης με ProGuide και ορατότητα 360° για τέλεια αποτελέσματα χωρίς ερεθισμούς. Κάτι παραπάνω από μια απλή συσκευή αποτρίχωσης: το ολοκληρωμένο σετ αποτρίχωσης και περιποίησης της επιδερμίδας σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απαλλαχθείτε από τη ρουτίνα αποτρίχωσης για έως και 4 εβδομάδες.

Αγαπήστε το σώμα σας με πανίσχυρη, απαλή φροντίδα

  • Υγρή & στεγνή χρήση

  • Για τα πόδια, το σώμα και το μπικίνι

  • Κάτι περισσότερο από μια απλή συσκευή αποτρίχωσης

  • Συνολικά 8 εξαρτήματα

Λείο αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι και 4 εβδομάδες

Λείο αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι και 4 εβδομάδες

Απαλλαχθείτε από τη ρουτίνα της αποτρίχωσης. Μην περιμένετε άλλο να μεγαλώσουν οι τρίχες: αφαιρεί τρίχες 3 φορές πιο κοντές σε σύγκριση με το κερί.

ProGuide: Λιγότερος πόνος, περισσότερη άνεση για το δέρμα σας*

ProGuide: Λιγότερος πόνος, περισσότερη άνεση για το δέρμα σας*

Η πρώτη παγκοσμίως συσκευή αποτρίχωσης με ProGuide και ορατότητα 360° για άμεσα και απαλά αποτελέσματα. Το ProGuide τελειοποιεί τη γωνία αποτρίχωσης των 75° για βέλτιστα αποτελέσματα και κρατά το δέρμα σας τεντωμένο για μεγαλύτερη άνεση. Η λυχνία LED 360° σας βοηθά να εντοπίζετε και να αφαιρείτε περισσότερες τρίχες.

Αποτελεσματική και γρήγορη. Φωτίστε, εντοπίστε, αποτριχώστε.

Αποτελεσματική και γρήγορη. Φωτίστε, εντοπίστε, αποτριχώστε.

Εξαιρετική απόδοση και γρήγορα αποτελέσματα με την τεχνολογία διπλής δράσης. Τα κεραμικά τσιμπιδάκια συλλαμβάνουν ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες. Πιάνει και αφαιρεί τρίχες μήκους ακόμα και 0,5 χιλ. Δεν χρειάζεται πίεση – απλώς γλιστρήστε πάνω στο δέρμα. Η ενσωματωμένη λυχνία LED σας επιτρέπει να βλέπετε ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες. Ολοκληρώστε την αποτρίχωσε σε λιγότερο από 6 λεπτά και στις δύο γάμπες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

194

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

07/06/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Κορυφαία εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία – Μια

Θέλω να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό και την εκτίμησή μου στην εταιρεία Philips για την υποδειγματική της στάση. Σε κάθε προϊόν της που έχει παρουσιάσει πρόβλημα, η ανταπόκριση της εταιρείας είναι επαγγελματική και κυρίως, εξαιρετικά τίμια. Χωρίς καμία ταλαιπωρία, προχωρούν στην πλήρη αντικατάσταση του προϊόντος. Το νέο προϊόν που μου έστειλαν ως αντικατάσταση έφτασε σε άψογη κατάσταση και λειτουργεί υποδειγματικά. Σε μια αγορά όπου είναι δύσκολο να βρεις υποστήριξη μετά την πώληση, η Philips αποδεικνύει στην πράξη ότι σέβεται τον πελάτη και στηρίζει τα προϊόντα της σε κάθε περίπτωση. Συγχαρητήρια για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και την αξιοπιστία σας. Έχετε κερδίσει εδώ και χρόνια την εμπιστοσύνη μου στο 100% και θα σας προτιμώ ξανά και ξανά με κλειστά μάτια!

Πλεονεκτήματα

255

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση

Date of Use 2026-06-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση

Date of Use 2026-06-07

07/06/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Κορυφαία εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία – Μια

Θέλω να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό και την εκτίμησή μου στην εταιρεία Philips για την υποδειγματική της στάση. Σε κάθε προϊόν της που έχει παρουσιάσει πρόβλημα, η ανταπόκριση της εταιρείας είναι επαγγελματική και κυρίως, εξαιρετικά τίμια. Χωρίς καμία ταλαιπωρία, προχωρούν στην πλήρη αντικατάστασή του προϊόντος. Το νέο προϊόν που μου έστειλαν ως αντικατάσταση έφτασε σε άψογη κατάσταση και λειτουργεί υποδειγματικά. Σε μια αγορά όπου είναι δύσκολο να βρεις υποστήριξη μετά την πώληση, η Philips αποδεικνύει στην πράξη ότι σέβεται τον πελάτη και στηρίζει τα προϊόντα της σε κάθε περίπτωση. Συγχαρητήρια για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και την αξιοπιστία σας. Έχετε κερδίσει χρόνια την εμπιστοσύνη μου στο 100% και θα σας προτιμώ ξανά και ξανά με κλειστά μάτια!»

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση

Date of Use 2026-06-07

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση

Date of Use 2026-06-07

07/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Transformed my hair removal routine

The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing

Πλεονεκτήματα

Easy to use fast lasting results

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με συσκευές χωρίς ProGuide.

  2. με 2 χρόνια εγγύηση.