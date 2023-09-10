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  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
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  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
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  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
  • Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Epilator Series 8000Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

BRE710/00

4.4
| (717) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα
Σειρά αποτριχωτικών μηχανών Philips Series 8000: οι πρώτες αποτριχωτικές μηχανές στον κόσμο με κεραμικούς δίσκους για πιο άνετη αποτρίχωση. Πιάνουν ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες με τεχνολογία διπλής δράσης για λείο αποτέλεσμα που διαρκεί εβδομάδες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απαλή επιδερμίδα για μέχρι και 4 εβδομάδες

Ισχυρή αποτρίχωση. Απαλή με το δέρμα

  • Για τα πόδια και το σώμα

  • Χρήση χωρίς καλώδιο

  • +5 εξαρτήματα

Λείο και απαλό δέρμα για ολόκληρες εβδομάδες με τεχνολογία διπλής δράσης

Λείο και απαλό δέρμα για ολόκληρες εβδομάδες με τεχνολογία διπλής δράσης

Η τεχνολογία διπλής δράσης συγχρονίζει τους μακριούς κεραμικούς δίσκους ώστε με τις συνεχείς κινήσεις τους να γραπώνουν σταθερά και να αφαιρούν ακόμα και τρίχες μήκους μόλις 0,5 χιλ. Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης διαθέτει 50% μακρύτερους κεραμικούς δίσκους και αφαιρεί περισσότερες τρίχες με ένα πέρασμα*. Εξασφαλίστε λείο δέρμα ξέγνοιαστα για ολόκληρες εβδομάδες!

Η πιο γρήγορη αποτριχωτική μηχανή μας

Η πιο γρήγορη αποτριχωτική μηχανή μας

Οι κεραμικοί δίσκοι της συσκευής μας περιστρέφονται ταχύτερα ανά λεπτό σε σχέση με το Braun Silk-épil 9

32 υποαλλεργικοί κεραμικοί δίσκοι για ήπια εφαρμογή

32 υποαλλεργικοί κεραμικοί δίσκοι για ήπια εφαρμογή

32 κεραμικοί δίσκοι από υποαλλεργικό υλικό για άνετη εφαρμογή. Γλιστρούν με ευκολία πάνω στην επιδερμίδα σας, εξασφαλίζοντας λιγότερη τριβή και περισσότερη επαφή με το δέρμα*. Τέλεια αίσθηση στο δέρμα, σύμφωνα με το 91% των γυναικών**.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

717

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/09/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό

Ξεπέρασε τις προσδοκίες μου .Για χρόνια χρησιμοποιούσα άλλης εταιρίας και δεν ήμουν σίγουρη για την επιλογή.Ευτυχως που το ρισκαρα.

Πλεονεκτήματα

Δυνατή , γρήγορη συσκευή και ευέλικτη επειδη είναι ασύρματη

Μειονεκτήματα

Μόνο ο θόρυβος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

09/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ικανοποιημένη

Αφαιρεί κ τις πολυ κοντες τριχες. Βολεύει πολυ η ασύρματη χρήση. Value for money

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

09/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Όλα είναι τέλεια

Εξαιρετικό προϊόν για τα χαρακτηριστικά του, εργονομική λαβή που κάνει τη λαβή πιο σταθερή, μακρύτερο και φαρδύτερο τσιμπιδάκι που διευκολύνει το τράβηγμα της τρίχας από τη ρίζα με ένα μόνο χτύπημα, επίσης με το μικρό φωτάκι του σας επιτρέπει να βλέπετε ακόμα και τις πιο μικρές τρίχες. Διαθέτει 7 πολύ χρήσιμα αξεσουάρ, ειδικά για την αποτρίχωση των πιο ευαίσθητων σημείων του σώματος, και για να τα ολοκληρώσει όλα, μια λίμα πεντικιούρ που την καθιστά πρακτικά χρήσιμη για κάθε σημείο του σώματος. Συνιστάται ανεπιφύλακτα!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 8000 BRE710/00 Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige

  2. Δοκιμή CLT Γερμανία N=153, 2019