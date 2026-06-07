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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Υγρή & στεγνή χρήση
Για τα πόδια και το σώμα
Αποτελεσματική αποτρίχωση
Συνολικά 5 εξαρτήματα
Απαλλαχθείτε από τη ρουτίνα της αποτρίχωσης. Μην περιμένετε άλλο να μεγαλώσουν οι τρίχες: αφαιρεί τρίχες 3 φορές πιο κοντές σε σύγκριση με το κερί.
Η πρώτη παγκοσμίως συσκευή αποτρίχωσης με ProGuide και ορατότητα 360° για άμεσα και απαλά αποτελέσματα. Το ProGuide τελειοποιεί τη γωνία αποτρίχωσης των 75° για βέλτιστα αποτελέσματα και κρατά το δέρμα σας τεντωμένο για μεγαλύτερη άνεση. Η λυχνία LED 360° σας βοηθά να εντοπίζετε και να αφαιρείτε περισσότερες τρίχες.
Εξαιρετική απόδοση και γρήγορα αποτελέσματα με την τεχνολογία διπλής δράσης. Τα κεραμικά τσιμπιδάκια συλλαμβάνουν ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες. Πιάνει και αφαιρεί τρίχες μήκους ακόμα και 0,5 χιλ. Δεν χρειάζεται πίεση – απλώς γλιστρήστε πάνω στο δέρμα. Η ενσωματωμένη λυχνία LED σας επιτρέπει να βλέπετε ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες. Ολοκληρώστε την αποτρίχωσε σε λιγότερο από 6 λεπτά και στις δύο γάμπες.
4.7
από 5
194
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Malvina drum
07/06/2026
Ελλάδα
Κορυφαία εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία – Μια
Θέλω να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό και την εκτίμησή μου στην εταιρεία Philips για την υποδειγματική της στάση. Σε κάθε προϊόν της που έχει παρουσιάσει πρόβλημα, η ανταπόκριση της εταιρείας είναι επαγγελματική και κυρίως, εξαιρετικά τίμια. Χωρίς καμία ταλαιπωρία, προχωρούν στην πλήρη αντικατάσταση του προϊόντος. Το νέο προϊόν που μου έστειλαν ως αντικατάσταση έφτασε σε άψογη κατάσταση και λειτουργεί υποδειγματικά. Σε μια αγορά όπου είναι δύσκολο να βρεις υποστήριξη μετά την πώληση, η Philips αποδεικνύει στην πράξη ότι σέβεται τον πελάτη και στηρίζει τα προϊόντα της σε κάθε περίπτωση. Συγχαρητήρια για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και την αξιοπιστία σας. Έχετε κερδίσει εδώ και χρόνια την εμπιστοσύνη μου στο 100% και θα σας προτιμώ ξανά και ξανά με κλειστά μάτια!
Πλεονεκτήματα
255
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση
Date of Use 2026-06-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση
Date of Use 2026-06-07
Malvinadrum
07/06/2026
Ελλάδα
Κορυφαία εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία – Μια
Θέλω να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό και την εκτίμησή μου στην εταιρεία Philips για την υποδειγματική της στάση. Σε κάθε προϊόν της που έχει παρουσιάσει πρόβλημα, η ανταπόκριση της εταιρείας είναι επαγγελματική και κυρίως, εξαιρετικά τίμια. Χωρίς καμία ταλαιπωρία, προχωρούν στην πλήρη αντικατάστασή του προϊόντος. Το νέο προϊόν που μου έστειλαν ως αντικατάσταση έφτασε σε άψογη κατάσταση και λειτουργεί υποδειγματικά. Σε μια αγορά όπου είναι δύσκολο να βρεις υποστήριξη μετά την πώληση, η Philips αποδεικνύει στην πράξη ότι σέβεται τον πελάτη και στηρίζει τα προϊόντα της σε κάθε περίπτωση. Συγχαρητήρια για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και την αξιοπιστία σας. Έχετε κερδίσει χρόνια την εμπιστοσύνη μου στο 100% και θα σας προτιμώ ξανά και ξανά με κλειστά μάτια!»
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση
Date of Use 2026-06-07
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE718/00 Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης, υγρή και στεγνή χρήση
Date of Use 2026-06-07
Seagull 74
07/04/2026
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Transformed my hair removal routine
The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing
Πλεονεκτήματα
Easy to use fast lasting results
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
σε σύγκριση με συσκευές χωρίς ProGuide.
με 2 χρόνια εγγύηση.