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  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες

Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle AdvancedΣυσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

BRE635/00

3.9
| (635) Κριτικές

1 βραβείο

Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες
Η πιο γρήγορη αποτριχωτική μηχανή μας έχει μοναδικούς κεραμικούς δίσκους που περιστρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ποτέ και γραπώνουν σταθερά τις λεπτές και κοντές τρίχες. Απολαύστε βελούδινο δέρμα για εβδομάδες και περιποιηθείτε τις περιοχές του σώματός σας με εξατομικευμένες μεθόδους αποτρίχωσης.
Δείτε όλα τα οφέλη

2 λειτουργίες αποτρίχωσης

Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές τρίχες

  • Για τα πόδια, το σώμα και το πρόσωπο

  • Κεραμικοί δίσκοι για τις λεπτές τρίχες

  • Λαβή σε σχήμα S

  • +5 εξαρτήματα

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς είναι κατασκευασμένη από μια ανάγλυφη κεραμική επιφάνεια που αφαιρεί απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες καθώς και εκείνες που είναι 4x πιο κοντές από εκείνες που αφαιρούνται με κερί. Τώρα με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής δίσκου από ποτέ (2200 σ.α.λ.) για γρηγορότερη αποτρίχωση.

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη αφαίρεση των τριχών.

Η πρώτη συσκευή αποτρίχωσης με λαβή σε σχήμα S

Μπορείτε εύκολα να κατευθύνετε την εργονομική λαβή σε σχήμα S, για μέγιστο έλεγχο και καλύτερη προσέγγιση με φυσικές κινήσεις ακριβείας, σε ολόκληρο το σώμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612378

Κριτικές

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3.9

από 5

635

Κριτικές

31/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι αποτελεσματικό!

Αφαιρεί αν όχι όλες τις περισσότερες τρίχες, οι οποίες αργούν να ξαναβγούν, η μπαταρία του κρατάει αρκετά και είναι μετά από κάποιες χρήσεις σχεδόν ανώδυνο.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator

20/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Savior

The cost is going to be almost 3-4 parlour visits. Once you have it, you would like to do it yourself and feel the difference. So a must-go for it product for every girl who is willing to have a hair-free arms. Taking about the pain - For a first few times you'll feel the pain as its actually pulling out the hair from your skin. Also your skin my turn a little red-dotted if it's too sensitive but an ice cube can do all the remedy I believe. But the skin after its use is super feeling so I'm fine to take that momentary pain for the long-lasting goodness. Lastly - girls do believe that pulling out hair from root would mean stronger hair growth, so to that I would say there are multiple factors around it- considering the Hormones, skin type, etc. But I'm sure this epilator is going to be there for a long term with you so no worries. Girls... Save a few bills and get this. This will be the best investments for you, I bet. Thanks Philips.

Πλεονεκτήματα

Efficient product, Value for money,

Μειονεκτήματα

The cleaning part could be more efficient

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE635/00 Advanced wet and dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE635/00 Advanced wet and dry epilator

26/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

Been using over a month now and very impressed. Easy to use in the shower and not in the shower.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE605/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE605/00 Wet and Dry epilator

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.